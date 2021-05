Alemania quiere ofrecer vacunas a niños a partir de 12 años antes del nuevo ciclo escolar





28/05/2021 - 08:18:22

DPA.- El Gobierno alemán quiere ofrecer vacunas contra la covid-19 a todos los niños a partir de los 12 años en los próximos tres meses, antes del comienzo del nuevo ciclo escolar tras las vacaciones de verano. Las autoridades consideran que completar la vacunación de niños y adolescentes hasta mediados de septiembre "continúa siendo realista", según señaló el jefe de gabinete de la canciller Angela Merkel, Helge Braun, en un programa de la televisora ARD. El jueves por la noche, el Gobierno y los primeros ministros de los estados federados acordaron que los mayores de 12 años deberían poder ser vacunados en general contra el coronavirus a partir del 7 de junio, siempre y cuando la Agencia Europea del Medicamento (EMA) apruebe la vacuna de Biontech/Pfizer también para este grupo etario. Se espera que la EMA se pronuncie este viernes al respecto. La vacuna del laboratorio alemán y su socio estadounidense ya cuenta con la aprobación para ser inoculada a mayores de 16 años. Sin embargo, los estados federados alemanes no cuentan con dosis adicionales para vacunar a niños y adolescentes. Tanto Biontech/Pfizer como el fabricante estadounidense Johnson & Johnson anunciaron recientemente retrasos en las entregas. Braun aclaró que los estados federados pueden hacer ofertas especiales para las escuelas, pero explicó que es ir demasiado lejos decir que los niños tienen que vacunarse para que la enseñanza presencial pueda tener lugar de forma segura. "Se trata de una decisión individual, por eso creo que sería bueno que los padres y médicos fueran libres de tomar sus propias determinaciones y que no los presionemos, ni a favor ni en contra", puntualizó Braun. Un 51 por ciento de las familias alemanas quiere vacunar a sus hijos contra el coronavirus apenas sea posible, indica un sondeo del instituto demoscópico Civey que publica hoy el diario "Augsburger Allgemeine". Por el contrario, un 40 por ciento de los padres y tutores está en contra de inmunizar a los menores contra la covid-19, el resto de los encuestados se manifestó indeciso al respecto. En el sondeo representativo no se diferenció según la edad de los niños, sino que básicamente se consultó a los padres sobre su disposición a inmunizar a los menores. Un 37 por ciento dijo que "definitivamente sí" vacunaría a sus hijos, mientras que un 14 por ciento respondió "más bien sí". Un tercio declaró que "definitivamente no" lo haría. Según la encuesta, el 47 por ciento de las mujeres se niega a vacunar a los niños, frente al 35 por ciento de los hombres. También se registró una diferencia entre el oeste y el este de Alemania, es decir en los estados que conformaban la extinta República Democrática Alemana. Mientras que el 54 por ciento de las familias que viven en el oeste quiere vacunar a sus hijos, el 53 por ciento de las que habitan en el este se opone a la vacunación.