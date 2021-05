Fiscalía cita a expresentadora de televisión por caso de instigación pública a delinquir y atentados contra libertad del trabajo





28/05/2021 - 07:29:33

ABI.- El fiscal Marcos Villa Pareja emitió este jueves una orden de citación contra la expresentadora de televisión, Melisa Ibarra, para que preste su declaración informativa el 1 de junio, a las 11.00, por una denuncia en su contra referida a la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad del trabajo y amenazas. “Manda y orden a cualquier funcionario público hábil no impedido o miembro de la Policía Boliviana, cite formalmente a Sonia Melissa Ibarra Rosario, con C.I. 4758287, con el objeto de que el día 01 de junio de 2021, a horas 11.00, preste su declaración informativa”, menciona el documento del Ministerio Público. La denuncia del caso fue presentada por el Ministerio de Defensa en contra de Paola Lorena Barriga Machicado, Sonia Melissa Ibarra Rosario, Guadalupe Cárdenas Cabrera y Mauricio Neftali Mamani Andrade. La citación expresa que la expresentadora deberá apersonarse a la Fiscalía Especializada de Anticorrupción y Legitimación de Ganancias ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios de la ciudad de La Paz, con su cédula de identidad y acompañada por un abogado defensor, y si no cuenta con uno, se le designará alguno de oficio. “Bajo conminatoria de expedirse mandamiento de aprehensión en caso de inasistencia en conformidad al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal”, agrega la nota. Según datos oficiales, la Fiscalía General del Estado emitió el 18 de mayo de este año una orden de aprehensión en contra de la expresentadora de televisión, Melisa Ibarra, quien no se presentó a declarar en el marco de las investigaciones de un caso de supuesta extorsión, encubrimiento con relación al ejercicio indebido de la profesión y asociación delictuosa, en el que está involucrada. El Ministerio Público citó a la expresentadora a denuncia de una víctima de aprehensión ilegal en la zona Sur de la ciudad de La Paz durante la cuarentena rígida de mayo de 2020, por parte de dos personas vestidas con uniformes del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), en un vehículo blanco de propiedad de Ibarra.