Tres candidatos derrotados del MAS ocupan cargos en el Estado





28/05/2021 - 07:27:36

Página Siete.- En lo que va del mes de mayo, tres candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) que perdieron en las elecciones subnacionales ocupan cargos en el entidades del Estado. Se trata de Franklin Flores, Álvaro Ruiz y Juan Carlos León. Un común denominador entre los mencionados es que si bien lideraron la votación en la primera vuelta electoral, fueron derrotados en el balotaje. El miércoles, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, nombró a Franklin Flores como gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Flores candidateó por el MAS al cargo de gobernador del departamento de La Paz. En la primera vuelta lideró la votación con el 39,7%, porcentaje que, no obstante, no le bastó para eludir el balotaje. En la segunda vuelta perdió. Logró el 44,7% frente a Santos Quispe, que logró el 55,2% y asumió como primera autoridad del departamento. El titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural le recomendó a Flores “coordinar eficientemente” con los productores y garantizar la producción de alimentos. Por su parte, Flores prometió: “En el Plan Nacional del Desarrollo, construido por el pueblo boliviano, donde manifiesta la sustitución de importaciones y fundamentalmente trabajar con el valor agregado, con las materias primas, trabajaremos con el sector productor que siembra y cosecha la tierra, impulsando a los pequeños y medianos productores”. Flores no es el único. El pasado 14 de mayo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, posesionó a Álvaro Ruiz como viceministro de Autonomías. Ruiz postuló por el MAS al cargo de gobernador del departamento de Tarija. En la primera vuelta logró el 38,1%, cifra que, sin embargo, no le bastó para evitar el balotaje. En la segunda vuelta cayó derrotado. Obtuvo el 45,5% frente a Óscar Montes (Unidos), que logró el 54,4% y juró como gobernador de ese departamento del sur del país. En el acto de toma de posesión como viceministro de Autonomías, la ministra Prada manifestó que Ruiz coadyuvará “en esta reconstrucción de la patria” y camino “que ha trazado” por el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Ruiz, después de agradecer el nombramiento, puso énfasis en la coordinación que debe generarse entre los distintos niveles del Estado (departamental, municipal, regional y el ámbito originario) para superar la crisis. “Para salir de la crisis en la que estamos viviendo, económica y de salud, necesitamos un nivel de coordinación muy importante con los diferentes niveles del Estado, con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales, con el gobierno regional y con las autonomías indígenas originarias”, manifestó. Un día antes, el 13 de mayo, la Alcaldía de Sucre, donde ganó el MAS, nombró a Juan Carlos León como director de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) en representación de ese municipio. Esa jornada fue presentado ante la junta de accionistas de la compañía. León candidateó por el MAS al cargo de gobernador del departamento de Chuquisaca. En la primera vuelta logró el 39,1%, porcentaje que no fue suficiente para eludir el balotaje. En la segunda vuelta perdió. Alcanzó el 42,6% frente a Damián Condori (CST), que logró el 57,3% y asumió como gobernador de ese departamento. León es técnico superior en administración de empresas, fue viceministro de Tierras y director del INRA. En 2015 fue director de Fancesa, pero en representación de la Gobernación chuquisaqueña. Según medios locales, el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, justificó la designación de León e indicó que “toda profesión, ya sea técnico superior o licenciatura es valedera”. “Incluso si no fuera profesional, también hace mucho la persona”, sostuvo. Los perfiles de los expostulantes del MAS Franklin Flores • Es abogado de profesión. Fue diputado uninominal por el partido azul entre 2015 y 2020. Presidió el Concejo Municipal de Sica Sica (2010-2015) y fue dirigente de la provincia Aroma de La Paz.

Cargo actual • Esta semana, Flores fue nombrado como gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos.



Álvaro Ruiz • Es ingeniero comercial de profesión, fue alcalde del municipio tarijeño de Uriondo. Presidió la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), lo que le permitió ser vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades y Gobiernos Locales.

Cargo actual • El 14 de mayo juró como viceministro de Autonomías.



Juan Carlos León • Es técnico superior en administración de empresas, técnico operativo en gobiernos comunitarios, técnico medio en gestión municipal. Presidió la FAM (2013 -2015). Fue viceministro de Tierras y director del INRA.

Cargo actual • El 13 de mayo pasado fue presentado como director de Fancesa en representación del municipio de Sucre.