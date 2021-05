Condori tuvo que dejar su duelo ante intento del MAS de ocupar su cargo





28/05/2021 - 06:27:43

Página Siete.- El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, tuvo que retornar de su duelo, luego de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) nombró a la asambleísta, Elvira Erquicia, como su interina. La autoridad pidió licencia a la Asamblea Departamental para guardar luto por el fallecimiento de su padre. “Ya que no ganan en las urnas, tratan de aprovecharse de la situación que estaba pasando. (…) No puedo permitir que un partido que ha sido derrotado en las urnas trate de volver con un interinato”, dijo Condori en reporte de Correo del Sur. En la presente jornada, la mayoría del MAS en Asamblea Departamental aceptó la solicitud de licencia por tres días que pidió la autoridad departamental. Sin embargo legisladores de Chuquisaca Somos Todos (CST) presentaron la carta del jefe de gabinete, Gustavo Pereira, en la que señalaba que la ausencia iba a ser solo por un día, por lo cual no había la necesidad de un interinato. El presidente de la instancia Legislativa, Ricardo Zárate, señaló que sus colegas de CST hicieron una controversia sin ninguna necesidad. Agregó el gobernador no está bien asesorado, por lo cual se generó esta confusión, sin ninguna razón, cuando hay asuntos de mayor importancia. Zárate detalló que en plenaria se consideró la carta Pereira, por lo cual se dejó sin efecto la designación de Erquicia. Por su parte Condori tuvo que retomar sus funciones de inmediato y denunció “oscuras intenciones” de los masistas.