Policía: Hay 23 investigados por caso gases y de legitimación de ganancias





27/05/2021 - 20:37:22

Erbol.- Un total de 23 personas están investigadas por las irregularidades en la adquisición de gases lacrimógenos y legitimación de ganancias ilícitas, en el cual el principal implicado es el exministro Arturo Murillo, informó el jefe de la fuerza anticrimen de La Paz. coronel Douglas Uzquiano. El jefe policial señaló que en la investigación por la compra de los agentes químicos están involucradas 19 personas y que por legitimación de ganancias ilícitas están cuatro más. “Sumadas, entre los dos casos que tienen como común denominador al señor Murillo, tenemos a 23 personas que estarían involucradas”, recalcó el coronel Uzquiano. El coronel no precisó identidades de los investigados, con el objetivo de no entorpecer las pesquisas. El caso de irregularidades en la adquisición de gases apunta a la contratación que hizo el Gobierno transitorio de la empresa Bravo Tactital Solutions por 5,6 millones para la compra de los gases, mientras que el proceso por legitimación de ganancias emerge por los movimientos de dinero que realizó Murillo mediante otras personas en Bolivia. En el primer caso, Murillo y el exministro López ya están imputados, mientras que en el segundo se aprehendió al excuñado de Murillo y a dos capitanes de la Policía, uno de los cuales era el ayudante del exministro de Gobierno. El último aprehendido es el capitán Ivar G., quien la tarde de este jueves fue conducido a celdas policiales. Arrestan a un capitán de la Policía por el caso gases lacrimógenos Página Siete Digital.- El capitán de la Policía, Ivar Gómez, fue arrestado hoy, en el marco de la investigación del caso gases lacrimógenos. El uniformado estaría involucrado en la compra irregular del armamento no letal. Según información del Ministerio de Gobierno, Gómez hizo el depósito de dinero a la cuenta bancaria del exministro Arturo Murillo. La suma total fue Bs 100.000, la orden la dio el exedecan de la exautoridad, el capitán Daniel Bellot. Ivar Gómez al momento se encuentra detenido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, a la espera de su audiencia de medidas cautelares.