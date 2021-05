Falta de oxígeno pone en apuros a familiares y hospitales de Tarija





27/05/2021 - 17:09:16

El País.- Familiares de pacientes con coronavirus y autoridades de los distintos hospitales del departamento de Tarija se encuentran atravesando por un viacrucis para abastecer de oxígeno medicinal. “Estamos extremando todos los esfuerzos para tratar de abastecer con oxígeno al departamento, esto es una crisis sanitaria y las pequeñas empresas que hay en la ciudad no abastece. El tema es muy delicado” dijo el director del hospital Obrero de Tarija, Vladimir Rubín de Celis, a El País. Rubín de Celis descartó que, en las últimas horas, pacientes con Covid-19 hayan fallecido por falta de oxígeno, sin embargo, explicó que la situación rebasa la capacidad del hospital y de todos los trabajadores en salud. Por otro lado, familiares de pacientes con Covid-19 denunciaron en Fides que están adquiriendo tanques de oxígeno de otros departamentos a 2.500 bolivianos, y no conforme con esto, tienen que lidiar con la “falta de sensibilidad” de muchos médicos para dar la información correspondiente de sus seres queridos. El médico pidió instó a la población a tomar conciencia y cumplir con las medidas de bioseguridad. Los contagios se van incrementando, los hospitales ya no cuentan con disponibilidad de camas UTI y el oxígeno y medicamentos escasean. El gobernador de Tarija, Óscar Montes, indicó que “se insistirá en que Argentina se pueda abrir un poco más para tener más cupo y así contar con oxígeno de ese país y también de Chile”.