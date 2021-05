Procuraduría estudia mecanismos para solicitar la extradición de Murillo





El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó este jueves que se estudian los mecanismos que posibiliten la extradición del exministro Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos (EEUU) acusado por el delito de conspiración para el lavado de dinero. “Nos vamos a poner de acuerdo con el sistema judicial para habilitar los mecanismos que permitan, si es el caso, la extradición de Murillo y sus secuaces que todavía están en EEUU”, señaló. Explicó, que la extradición es un mecanismo judicial internacional que funciona bajo ciertas reglas, por ejemplo, que el delito tenga la misma tipificación en ambos estados, que la pena no sea mayor al Estado que requiere, que en el Estado donde está siendo requerido, y que haya un respeto a las garantías constitucionales y no exista la posibilidad de infracciones a los derechos humanos. “Habrá que ver de habilitar los mecanismos que se tramitan a nivel del sistema judicial nacional y obviamente luego a nivel cancillerías. Tenemos una causa abierta en el país que con la salida de Murillo prácticamente no se podía avanzar mucho puesto que esta persona solo aparecía en tuits para insultar al gobierno y no para dar cuenta de las graves acusaciones que tiene”, manifestó Chávez. Asimismo, adelantó que, como Procuraduría, junto a las demás autoridades gubernamentales colaborarán con las investigaciones, habilitando los canales respectivos para que Murillo y sus "secuaces" rindan cuentas en el país. “Creemos que la justicia debe actuar, por los muertos que ha habido en el país, por la forma sañosa en la que se ha perseguido, la forma violenta y de odio que ha generado esta persona y el entorno que tenía a partir de la presidenta de facto, pues ellos deben ser juzgados, es justicia lo que pedimos”, dijo entrevistado por Bolivia Tv.