Vacunas inactivadas chinas contra el covid resultan efectivas en ensayos en humanos de etapa III







27/05/2021 - 12:02:19



Xinhua.- Dos vacunas inactivadas desarrolladas por el gigante farmacéutico chino Sinopharm han mostrado ser seguras y efectivas contra la COVID-19 en pruebas en humanos de la fase III, según un estudio publicado la semana pasada en The Journal of the American Medical Association.

Los ensayos aleatorios, doble ciego y controlados por placebo fueron diseñados por el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, ambos subordinados a China National Biotec Group (CNBG), afiliado a Sinopharm.

Son los primeros resultados del estudio de la etapa III publicados en el mundo sobre las vacunas inactivadas contra la COVID-19, de acuerdo con una declaración publicada hoy jueves por el CNBG.

Según el estudio, más de 40.000 personas de ultramar de 18 años de edad y mayores fueron inscritas en las pruebas. El procedimiento de vacunación incluyó dos dosis con un intervalo de 21 días.

Las cepas del virus en el estudio fueron aisladas de dos pacientes en el Hospital Jinyintan designado al tratamiento de la enfermedad y fueron utilizadas separadamente para desarrollar dos vacunas inactivadas.

Después de 14 días de la inoculación, todos los receptores de la vacuna produjeron altos títulos de anticuerpos, y el índice de seroconversión de anticuerpos neutralizantes fue superior al 99 por ciento en ambos grupos de vacunas, lo que supone una reacción inmunitaria fuerte inducida por las dos vacunas, conforme al estudio.