Con o sin seguro, las familias se endeudan por fármacos de las Unidades de Terapia Intensiva





27/05/2021 - 08:16:05

Página Siete.- Desde hace una semana, la familia de José vive un “calvario”. Peregrinó primero para conseguir medicamentos de terapia intensiva que no había en el mercado. Luego se endeudó por no contar con suficientes recursos para pagar las medicinas. Pese a todos los esfuerzos, José murió. “Fue muy angustiante todo”, dijo la esposa de José y relató que su pareja tenía seguro, pero por la pandemia ya no tenía espacio. “Él estaba asegurado a la Caja Nacional de Salud (CNS), pero nos dijeron que no había camas. Buscamos otro hospital”, dijo. La familia tuvo que peregrinar por varios hospitales, no había espacio en la UTI. Consiguió un cupo en el Hospital de Cotahuma. “Estuvo internado por siete días”, dijo. Explicó que cada día recibía las recetas. “Cada día por la mañana y por la tarde nos daban recetas. Por día gastábamos entre 3.000 y 10.000 bolivianos, lamentó. Al igual que esa familia, muchas otras también sufren por la falta de dinero para comprar los fármacos, por lo que recurren a vender sus pertenencias y otros organizan desde sorteos hasta kermeses para recaudar recursos. “Con tanto esfuerzo uno consigue los medicamentos y las farmacias suben sus costos”, dijo Dolores, la hermana de otro paciente que aún está internado en el Hospital del Norte. Algunos incluso recurren a las redes sociales para comprar medicinas porque las farmacias no tienen los productos. Según las denuncias, en Cochabamba los precios de los medicamentos se duplicaron. Por ejemplo, el remdesivir, que debería costar hasta 1.200 bolivianos, lo venden en 2.200 bolivianos. El jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital del Norte, Antonio Viruez, indicó que hay escasez de fármacos en todo el país y en toda la región. “Por eso, muchas veces son los familiares los que tienen que conseguir”, dijo. Viruez resaltó que la burocracia impide que los fármacos lleguen a los hospitales y a las farmacias. “Los medicamentos llegan a la Central de Abastecimiento del Ministerio de Salud (CEAS) y tardan en distribuirse a los hospitales porque todos atienden la Covid-19”, dijo. Según el profesional, los medicamentos que siempre faltan son midazolam y fentanilo, que sirven para mantener la sedación de los pacientes críticos tanto de las unidades de terapia intensiva de hospitales del Sistema Único de Salud (SUS) y del seguro social. “Usamos 30 ampollas de medicamentos por día”, dijo. Indicó que cada una de las ampollas cuesta 30 bolivianos, lo que por día un paciente requiere 900 bolivianos. Pero, con la escasez, el precio de este producto se eleva. Otro fármaco -que es relajante muscular- es el atracurio y se usa por día 20 unidades. “Se acaba rápido por la alta cantidad que se usa en cada paciente”, precisó. Según el vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (SBM), Patricio Gutiérrez, un paciente debe estar internado entre mes y mes y medio hasta su recuperación. Gutiérrez explicó que el Sistema Único de Salud (SUS) y el seguro a corto plazo cubren todos los medicamentos del paciente Covid, pero hay escasez de medicinas. “Ha salido una guía nacional de atención y cubre los medicamentos del sistema público y el seguro a corto plazo, el problema es que no se tomaron las previsiones o a pesar de eso, no hay los fármacos”, aseguró. El especialista aseguró que India es “la farmacia de todo el mundo”, pero la situación de ese país actualmente es terrible y por eso ninguna importadora puede traer los medicamentos, entonces no están cumpliendo con la entrega de fármacos. Según Gutiérrez, por eso “muchos están vendiendo a la gente que tiene plata en mano y aunque el Gobierno definió precios tope de los medicamentos, se prefiere vender a los que pueden pagar”. Por esa razón, los hospitales no pueden comprar medicamentos. “Es que existe un precio de referencia para la compra”, dijo e indicó que los médicos se van obligados a dar la receta a la familia. En el caso del SUS, el sistema público no devuelve el dinero a las familias de los pacientes, pero sí la seguridad social a través de un trámite denominado reembolso. Escasez de 22 medicamentos para las UTI Atención La Asociación de Cadenas Farmacéuticas (ACAF) y la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica advirtieron la escasez de 22 medicamentos para atender a los pacientes que se encuentran internados en unidades de terapia intensiva (UTI). Esta situación se registra en medio de la tercera ola y la gran demanda de personas con complicaciones provocadas por la Covid-19. Pronunciamiento “La ACAF informa a la opinión pública que la escasez de medicamentos que se vive actualmente se da principalmente por la falta de provisión por parte de los proveedores (importadores y/o laboratorios) hacia las farmacias, siendo las mismas el último eslabón de la cadena”, se lee en el comunicado. Fármacos Actemra, atracurio, bemsivir, evocs, fentanilo, meropenem, metilprednisolona, midazolam, piperacilina, remdesivir, vancomicina y mascarilla de oxígeno son algunos de los 22 medicamentos.