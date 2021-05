Beni y Cochabamba piden cuarentena rígida; 5 regiones refuerzan medidas





27/05/2021 - 08:04:21

Página Siete.- Ante el colapso de centros médicos, la falta de oxígeno y los elevados casos diarios de coronavirus, Beni y Cochabamba solicitaron ayer que se dicte cuarentena rígida en esas regiones para los próximos días, mientras que cinco regiones refuerzan las medidas de restricción y La Paz decidirá hoy qué medidas toma para frenar a la Covid. “La propuesta de la mesa técnica de la salud es que se realice un encapsulamiento de 72 horas en Trinidad. Sabemos que 48 horas no son suficientes para resguardar la cadena de contagios”, informó la parlamentaria Priscila Dantes tras la reunión que sostuvo la Comisión Técnica conformada por la brigada parlamentaria, el Colegio Médico de Beni y autoridades departamentales. El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Trinidad definirán en las próximas horas si hay cuarentena al menos en esa capital, el municipio más golpeado por el coronavirus. En Cochabamba, que hasta el martes concentraba el 22% de todos los contagiados en Bolivia con 952 casos registrados ese día, el gobernador Humberto Sánchez abrió ayer la posibilidad de que se dicte cuarentena rígida en el Valle “por al menos siete días en todo el departamento”, con el fin de contener la expansión del coronavirus. Sánchez convocó a una reunión de emergencia del Comité de Operaciones de Emergencia Sanitaria Departamental (COED) para hoy a las 14:00. La medida tiene el apoyo del alcalde Manfred Reyes Villa, quien indicó en las últimas horas que “es necesario tomar medidas como la cuarentena rígida, sobre todo después de las altas cifras en muertes”. Regiones refuerzan medidas Si eso sucede en Beni y Cochabamba, en Santa Cruz donde faltan oxígeno, medicamentos y salas de terapia intensiva, las autoridades han confirmado que este domingo 30 de mayo habrá cuarentena rígida, tal como pasó el 23. Este domingo también estará prohibida la circulación de vehículos y personas. “Queda prohibida la circulación de personas y de todo tipo vehículos motorizados, públicos y privados, motocicletas, bicicletas los días domingo 23 y 30 de mayo de 2021, durante las 24 horas”, detalla el documento oficial que emitió la Alcaldía cruceña. Sigue vigente la restricción vehicular y peatonal de lunes a sábado de 5:00 a 20:00. En Potosí se determinó ayer el encapsulamiento de la ciudad durante todos los domingos de junio y la restricción vehicular y peatonal de lunes a sábado de 22:00 a 5:00, según informó la presidenta del Concejo Municipal, Mirtha Guzmán. En Tarija, el secretario de Salud de la Alcaldía, Paul Mendoza, confirmó ayer que tras la reunión del COED se determinó el encapsulamiento de la ciudad de Tarija desde las 0:00 del domingo 30 de mayo hasta las 0:00 del lunes 31 de mayo. La circulación de personas está prohibida desde las 22:00 hasta las 4:00. En Chuquisaca, la Gobernación dispuso que la restricción vehicular y peatonal será de 23:00 a 5:00 de lunes a domingo. El transporten sólo puede operar al 70% de su capacidad y este domingo 30 de mayo habrá un megarrastrillaje en busca de casos. En La Paz, el COED se reunirá hoy, pero el gobernador Santos Quispe ya adelantó que cada municipio es autónomo, “ellos decidirán si van a hacer cuarentena”. Informó que evalúan la necesidad de multar o sancionar a quienes no usen el barbijo. En Pando continúa la vacunación masiva, pero el COED y el COEM se reunirán en las próximas horas para tomar nuevas medidas restrictivas. 19 cuerpos retirados tras 5 días Después de cinco días, los carros fúnebres de Cochabamba retiraron los cuerpos de 19 personas, que perdieron la vida a causa de la Covid-19, que se encontraban apilados en dos almacenes de la Caja Nacional de Salud (CNS) porque la parte administrativa de esa institución no agilizó los trámites. Durante cinco días, los familiares de los fallecidos peregrinaron al realizar trámites y denunciaron negligencia y falta de respeto con sus familiares.