Vacunación a personas mayores de 50 años llegó al 58%, no hay dosis en Tarija





27/05/2021 - 08:01:52

El País.- Las vacunas para prevenir la Covid-19 se agotaron en la ciudad de Tarija, la inmunización quedó pendiente para el 43 por ciento de la población de 50 a 59 años de edad, así se hizo conocer desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes). Esa institución espera un nuevo lote de vacunas Pfizer para dos mil personas más, cantidad que no alcanzará para cubrir a la población pendiente de 50 a 59 años de edad. A ese grupo etario se suma la población de 40 a 49 años, que el Ministerio de Salud autorizó vacunar. Virginia Pérez, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), explicó que solo llegaron al 58 por ciento de la población mayor de 50 años, porque además vacunaron a miembros de la prensa y profesores, situación que también coadyuvó a que se terminen las dosis. En ese sentido, la funcionaria manifestó que hasta las 17.00 horas del 26 de mayo seguían a la espera de un nuevo lote de vacunas prometidas por el Gobierno nacional, sin embargo, aclaró que son “pocas” en comparación de la demanda existente. Detalló que tenían que arribar dosis para tres mil personas más, las cuales se pueden acabar en dos días, porque la afluencia de gente hace que cada jornada se inmunice entre 1.800 y 2.000 individuos. En la actualidad, la inmunización solo es para personas que les corresponde la segunda dosis, mientras la vacunación para nuevas personas se prevé que se reanude el lunes 31 de mayo, con el nuevo lote de dosis que comprometió el Gobierno. Paúl Mendoza, secretario de Salud del Municipio de Cercado, explicó que el Gobierno emite instructivos sin coordinar con los gobiernos subnacionales, porque en los pasados días ordenó vacunar a personas mayores de 40 años, pero en el caso de su jurisdicción todavía no se terminó de inmunizar a los mayores de 50. “Lo responsable es que lleguen las vacunas para terminar de vacunar a las personas que quedaron pendientes del grupo etario vigente, no bajar el rango de edad. Es una irresponsabilidad del Ministerio de Salud, porque su determinación no es acorde a la realidad de Tarija – comentó Mendoza –. Deben enviar dosis, por lo menos, para vacunar a 12 mil personas más de entre 50 a 59 años de edad, una vez que acabemos con ellos, recién bajar a las demás personas. Ahorita no hay vacunas, hemos advertido desde el 21 de mayo que se estaban agotando”. Según el Ministerio de Salud, mediante el mecanismo Covax, el 26 de mayo, llegaron 100.620 dosis de vacunas Pfizer a Bolivia que, al ser dosis con intervalo de 21 días, alcanzan para 50.310 personas. Del total de las dosis enviadas, esa cartera de Estado detalló que La Paz recibirá 30.420; Oruro 11.700; Cochabamba 17.550; Chuquisaca 5.850; Tarija 5.850 y Santa Cruz, 29.250, que suman un total de 100.620. Entre tanto, Pérez aclaró que las vacunas solo se agotaron en Cercado, mas no en los demás municipios, donde aún están con la inmunización en personas mayores de 60 años de edad, luego bajarán al rango de 50.