La Paz: 18 niños con Covid están internados, uno tiene 3 meses





27/05/2021 - 07:35:04

Página Siete.- En La Paz, el Hospital del Niño recibió a 18 menores de edad contagiados de la Covid-19 desde finales de abril hasta la anterior semana. Los pequeños fueron internados porque presentaron dificultades al respirar. En gran parte de los casos, según los médicos, los síntomas no difieren de un resfrío normal. Para evitar más contagios, los especialistas sugieren que las vacaciones de invierno duren dos meses. “A partir de la última semana de abril tuvimos 18 pacientes internados con edades que van desde los tres meses hasta los 14 años. Es un número alto si se compara con las anteriores olas. Los niños se están enfermando más. Esto se debe a que están saliendo más, los adolescentes se están contagiando en mayor medida porque van a fiestas, salen sin razón o no tienen las medidas de bioseguridad adecuadas”, dijo a Página Siete Alfredo Mendoza, director del Hospital del Niño de La Paz. Los síntomas que presentan los menores de edad son similares a los de un resfrío. Tienen dolor de garganta, tos y cierto grado de dificultad respiratoria. “Un 30% de los internados tienen una patología de base, como problemas cardíacos o renales. Afortunadamente, (la mayoría está) bien, pero sólo un 3% de los niños desarrolla una enfermedad severa. Por ello debemos estar atentos porque los niños tienen 10 a 100 veces más virus en su faringe. Son un excelente vehículo para transmitir la enfermedad”, explicó. Al ser “potenciales transmisores”, los niños pueden contagiar a sus familiares. Por ejemplo, los padres de siete niños que están internados en el hospital dieron positivo a la Covid-19. Según Mendoza, no hay diferencia “desde el punto de vista clínico” entre un niño que tiene la Covid-19 o un simple resfrío. “Todo niño con síntomas respiratorios debe ser sometido a una prueba para descartar que sea Covid porque cualquier infección respiratoria, sobre todo del tracto superior, dan los síntomas típicos, como dolor de garganta, cefaleas, rinorrea (secreción nasal) y tos”, aseguró. El profesional explicó que estos síntomas se pueden confundir con la Covid. Por lo tanto, pidió que los menores con problemas respiratorios sean sometidos a una prueba para detectar la enfermedad. “También es importante analizar el aspecto epidemiológico, es decir si entró en contacto con algún paciente con la Covid-19”, precisó. El inmunólogo Carlos Guachalla coincidió que el diagnóstico entre la Covid-19 y un resfrío son similares, pero se diferencian en intensidades. “La única forma para identificar el coronavirus es que tenga una fiebre intensa y continua, mialgias demasiado fuertes que no justifiquen un resfrío. Cuando un niño se resfría continúa jugando, caminando y no se encuentra tan deteriorado”, explicó y dijo que si un niño tiene fuertes malestares, debe ir de inmediato al pediatra. Vacación de dos meses El jefe del servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, Nils Cazón, pidió a los padres actualizar los calendarios de vacunas que se retrasaron por la pandemia e inmunizar a los pequeños contra la influenza. “Es importante que los niños la reciban porque, lamentablemente, en muchos lugares de nuestro país no se tienen los análisis necesarios para diferenciar la influenza con la Covid”, dijo. Cazón explicó que los menores pueden ser vacunados contra la influenza a partir de los seis meses en cualquier centro de salud y de forma gratuita. Recomendó también modificar el calendario escolar de tal forma que en la época de invierno, la vacación dure dos meses y el reinicio de las labores se pueda realizar en agosto. “De esta forma tendríamos un periodo de descanso de fin de año de dos semanas. Esta ampliación se debe hacer para evitar contagios”, dijo. Con una postura similar, Guachalla advirtió que un receso disminuye la exposición al virus. “Sería bueno ampliar la vacación porque los jóvenes y niños no son vacunados. Entonces convendría este tipo de receso. Anteriormente, se decía que no les pasaba nada, ahora se complicaron y algunos son severos. Por eso, es conveniente la ampliación de las vacaciones de invierno. Incluso se deberían tomar otras medidas, como la restricción de circulación por horarios para los adultos”. Mendoza dijo que primero se debe estudiar el comportamiento de la pandemia. “Todo el 2021 debemos cuidarnos. Escuche comentarios respecto a que en agosto las clases serían presenciales. Pienso que es prematuro ver ello, hay que ver cuál es la situación epidemiológica del país para tomar este tipo de decisión en beneficio de los menores de edad”. agregó.