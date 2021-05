¿Cómo procederá la justicia en EEUU después del arresto de Murillo?





27/05/2021 - 07:04:49

Página Siete.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EEUU) informó hoy que el exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, fue arrestado junto a tres ciudadanos de ese país y otros boliviano. Los delitos por los que se le acusan son soborno y lavado de dinero. “Arturo Carlos Murillo Prijic, 57, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, 51, Luis Berkman, 58, Bryan Berkman, 36 y Philip Lichtenfeld, 48, participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020. Durante ese En ese momento, Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron $ 602,000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, el exministro de Gobierno de Bolivia, Méndez, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro boliviano funcionario del gobierno”, especifica el informe de la dependencia gubernamental. El abogado estadounidense Thomas Becker, en contacto con Página Siete, detalló que este caso comenzó por la investigación de un agente del Departamento de Seguridad Nacional. Esto al cometerse delitos en territorio norteamericano, que se constituyen en acciones criminales. Becker explicó que para el caso de la exautoridad boliviana pueden darse cinco escenarios posibles. Primero, la detención preventiva ante un riesgo de fuga o una finanza y defenderse en libertad, la última sería muy poco probable. Segunda, Murillo puede ser sentenciado a una pena máxima de 35 años. Ello debido a que el soborno tiene una sanción de 15 años en Estados Unidos y lavado de dinero, 20. Tercera, habría la posibilidad de una negociación entre la parte acusatoria y la demanda, para reducir los años de cárcel a un mínimo de dos. Cuarta, tendría que pagar una multa y estar detenido y quinta, no podría ser sentenciado a prisión. El jurista Becker dijo que por las pruebas que existen en el expediente, lo seguro es que Arturo Murillo sea sentenciado a prisión, aunque no sea por la pena máxima. Agregó que las pruebas que lo incriminan son muy contundentes. A esto también, en el proceso, se sumará que las armas no letales, que adquirió de los intermediarios estadounidenses, fueron usadas para afectar a persona, durante los conflictos sociales del 2020 en Bolivia. “El mínimo de la pena puede ser cero, también puede ser una multa, pero yo creo que no va a pasar, por lo menos van a recibir un par de años. En esta etapa del caso es muy difícil adelantar algo”, explicó. Con respecto a la extradición, el jurisconsulto indicó que dependerá de cómo se negocie entre estados. Sin embargo, aseveró que en casos que son juzgados por delitos cometidos en EEUU, los delincuentes pagan su pena en territorio norteamericano y luego son enviados a sus países.