Ministro del Castillo: Comienza a caer una red mafiosa que sobornó y lavó dinero producto de la corrupción y el narcotráfico





26/05/2021 - 18:25:30

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que Arturo Murillo, exministro de Jeanine Áñez, fue detenido e imputado en EEUU. La exautoridad está acusada por los delitos de soborno, lavado de dinero y por impulsar un clan mafioso que incluye a su hermana, su cuñado, varios oficiales de la policía, exfuncionarios públicos y enlaces internacionales que construyeron una red para succionar del Estado boliviano más de $us 2,3 millones provenientes de la corrupción y el narcotráfico. "Acabamos de recibir de manera pronta, es un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos que acaba de informar que el señor Arturo Murillo ha sido detenido e imputado en los Estados Unidos", dijo Del Castillo. La autoridad, en conferencia de prensa, denunció la existencia de un clan mafioso que fue conformado, en Bolivia, por Arturo Murillo, su hermana Magda Mireya Murillo Prijic, su cuñado Daniel Leonardo Aliss Paredes, el oficial de policías, Ívar Víctor Gómez Apaza y el capitán de policías Daniel Bellot. A ellos se suman Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ex jefe de gabinete de Arturo Murillo; Luis Berkman, Bryan Berkman, Philip Lichtenfeld, así como otros exfuncionarios públicos de la gestión de Jeanine Áñez. Según Del Castillo, el exministro Arturo Murillo y su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, están acusados de recibir sobornos pagados por individuos ligados a una empresa intermediaria para asegurar un millonario contrato con el gobierno boliviano entorno a la adquisición de gases lacrimógenos. Acorde a documentos judiciales oficiales, Arturo Carlos Murillo Prijic (57), Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal (51), Luis Berkman (58), Bryan Berkman (36) y Philip Lichtenfeld (48) participaron en un clan mafioso que operaba entre noviembre de 2019 y abril de 2020, indica un reporte de prensa del Ministerio de Gobierno. Los sobornos se efectuaron para que la empresa de Bryan Berkman, Bravo Tecnical Solutions con sede en Florida, obtuviera transacciones del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente se trataba de un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares para proporcionar al gobierno de Añez gas lacrimógeno y otros equipos no letales. Para asegurar el esquema de sobornos, Bryan Berkman, Luis Berkman y Lichtenfeld lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia, añade el informe. Los cinco sindicados están acusados por conspiración, por cometer lavado de dinero y, si son declarados culpables, enfrentarían una pena de hasta 20 años de prisión. Será un juez de un Tribunal de Distrito Federal que determinará la sentencia acorde al procedimiento jurídico de los Estados Unidos. Por otra parte, el Ministro de Gobierno dijo que ese clan mafioso actuó en Bolivia recaudando dinero de actividades ligadas a la corrupción y el narcotráfico. En ese sentido, el oficial Ívar Gómez, el 20 de octubre de 2020, realizó dos depósitos bancarios por un total de Bs 100.000 en la cuenta de Arturo Murillo. Según el oficial de policías, ese dinero fue entregado por el capitán de policías, Daniel Bellot, quien se desempeñaba como ayudante de órdenes de Arturo Murillo, informó Del Castillo. Tras esos depósitos, Murillo hizo un giro de $us 1.700.000 a sus cuentas en Estados Unidos lo que mostró el acopio de dinero que realizaba ese clan mafioso, dijo el Ministro de Gobierno. Además de ello, Daniel Leonardo Aliss Paredes, cuñado de Murillo, realizó retiros, en distintas fechas, de cajas de seguridad que el exministro de Gobierno posee en un banco boliviano.