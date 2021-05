Exministro Arturo Murillo fue arrestado en Florida según el Departamento de Estados Unidos





26/05/2021 - 17:09:36

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue arrestado este miércoles en Florida, Estados Unidos, según reporte del Departamento de Estado en su página web. El Departamento de Justicia informó que el exministro del del gobierno de Jeanine Añez fue arrestado por los cargos de soborno y lavado de dinero. También fueron detenidos tres ciudadanos de ese país dentro de este caso. “Dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un esquema de soborno y lavado de dinero. El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, detalla parte del informe. Ayer se dio a conocer que el exjefe de gabinete de Murillo, Sergio Méndez, fue arrestado porque hizo movimientos bancarios sospechosos por la suma de $us 582.000 para sobornos. En informe de investigación del FBI se especifica que estas transacciones fueron realizadas para favoreces a la empresa intermediaria para la compra de armamento no letal entre el 2019 y 2020. Se estima que el sobreprecio fue de $us 2,3 millones. “Arturo Carlos Murillo Prijic, 57, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, 51, Luis Berkman, 58, Bryan Berkman, 36 y Philip Lichtenfeld, 48, participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020. Durante ese En ese momento, Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron $ 602,000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, el exministro de Gobierno de Bolivia, Méndez, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro boliviano. funcionario del gobierno. Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman con sede en Florida obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente, un contrato de aproximadamente $ 5.6 millones para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales”, detalla otro punto del escrito del Departamento de Justicia. La dependencia gubernamental estadounidense afirma que si son declarados culpables, serán sancionados con una pena de 20 años en prisión. “Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores legales”, complementa el documento. Luego de que se conoció sobre la investigación de la justicia y la policía en EEUU, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que volverán a insistir que Interpol active el sello rojo para la extradición de Murillo. Ello porque la exautoridad tiene procesos por este caso y otros hechos de corrupción en el país.