Tribunal absuelve a Jhiery Fernández: Ahora sí voy a poder conciliar el sueño





26/05/2021 - 16:49:25

Erbol.- Tras casi siete años de proceso, un Tribunal de Sentencia determinó este miércoles absolver de culpa a Jhiery Fernández en el caso Alexander, con lo cual termina un “calvario” en el cual el médico estuvo acusado, humillado y hasta encarcelado por un crimen del cual ahora es declarado inocente. “Estoy feliz”, así se expresó Jhiery tras la audiencia. Dijo que sus padres seguramente lloraron de felicidad por lo que lucharon para que la verdad salga a la luz. El abogado Cristian Alanes indicó que, además de Jhiery, se absolvió a otras dos coacusadas en el caso Alexander. Indicó que en la sentencia absolutoria se logró incluir el pago de costas y perjuicio, además de la publicación de documentos para difundir que Jhiery es inocente del cargo de violación. Anunció que posteriormente se evaluará una solicitud de resarcimiento. Alanes señaló que así termina una batalla legal de más de seis años y medio. Agradeció a la Fiscalía que con su actual dirección hizo una valoración objetiva para declarar inocente a Jhiery. El proceso se inició en 2014, después de que el bebé Alexander, interno de un centro de acogida de La Paz, falleció de manera trágica. Entonces, la Fiscalía sostuvo que el infante había sido víctima de violación y acusó al médico Fernández, logrando que sea enviado a la cárcel. El caso de Fernández se hizo emblemático entre los hechos de injusticia en Bolivia. Estuvo en la cárcel, a pesar de que aseguraba ni siquiera haber visto al bebé Alexander y que no había evidencia incontrovertible para sindicarlo. En 2018, el médico fue sentenciado a 20 años de cárcel, acusado de violación. Sin embargo, meses después ese mismo año, salió a la luz un audio en el cual la jueza Patricia Pacajes, miembro del tribunal de sentencia, reveló que se había condenado a Fernández sin tener pruebas. El audio derivó en nuevas investigaciones y la justicia otorgó libertad a Jhiery, para que pueda defenderse fuera de la cárcel. En 2020, se anuló la sentencia que lo había condenado. El nuevo juicio contra Fernández se pautó para este mayo, sin embargo, la Fiscalía decidió retirar la acusación argumentando que no había pruebas científicas que incriminen al médico y que hubo irregularidades en la investigación. Al momento los exfiscales Edwin Blanco y Susana Boyán están investigados por este caso. En la audiencia de este jueves, el Tribunal de Sentencia emitió la sentencia absolutoria, lo cual fue celebrado por la parte acusada. Jhiery celebra “La verdad ha ganado sobre la mentira”, destacó el médico Fernández tras la absolución. Expresó que lástima en el más profundo que sus padres hayan tenido que soportar que fiscales lo hayan acusado de delito tan atroz, como si fuera el peor delincuente. “Ahora sí voy a poder conciliar el sueño, voy a poder proyectar mi vida futura, pero yo creo que las heridas que me han producido no van a ser fáciles de sanar, siguen aquí, bien aquí en el corazón, siguen abiertas”, manifestó. Para Jhiery, las heridas que le causaron no sanarán por completo, porque las mentiras de que fue víctima son muy difíciles de borrar.