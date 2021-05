Copa espera que Del Castillo coordine con ella: Aquí hay una autoridad y, le guste o no, soy yo





26/05/2021 - 16:44:42

Erbol.- La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, reprochó la actitud del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por no convocarla a coordinar el tema de la seguridad ciudadana, por lo cual lo llamó a recapacitar y le recordó que ella es la autoridad edil “le guste o no”. Copa recordó que, mientras no existe coordinación del Ministerio con la Alcaldía, Del Castillo ya hizo un acto de Plan Seguro en El Alto junto a la concejala del MAS, Wilma Alanoca. “Yo no sé que busca el Ministro de Gobierno”, cuestionó. “El señor Ministro de Gobierno tiene que tener presente que aquí hay una autoridad y, le guste o no, soy yo. Y debemos de coordinar juntos estrategias para la seguridad ciudadana de mi urbe, de nuestra ciudad. Así que espero que el Ministro recapacite y que pueda convocarnos”, dijo la Alcaldesa. La autoridad edil recordó que incluso ya ha mandado una nota a Del Castillo para reunirse y llamó a que el Ministro le otorgue unos minutos, puesto que el municipio de El Alto también tiene una propuesta para seguridad ciudadana. No es la primera vez que existe una tensión entre Copa y Del Castillo, puesto que en pasado la exsenadora denunció al ahora Ministro por violencia hacia la mujer. El caso se remonta al 2019, cuando Eva Copa asumió la presidencia del Senado, reemplazando a Adriana Salvatierra, quien tenía a Del Castillo como Oficial Mayor en la Cámara Alta. Copa apartó del cargo a Del Castillo y lo acusó de hostigarla y agredirla psicológicamente, por lo cual lo denunció en el marco de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Del Castillo, por su parte, interpuso un amparo contra la senadora para ser restituido bajo el principio de inamovilidad laboral, dado que su pareja estaba en gestación.