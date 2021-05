Fiscalía imputa al exjefe de la FELCC por presunta manipulación de casos





26/05/2021 - 16:42:31

Erbol.- La Fiscalía informó que ha presentado una nueva imputación contra el coronel Iván Rojas, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), acusado de presuntamente haber manipulado diez procesos de investigación mientras ejercía el cargo. Rojas fue jefe de la FELCC durante el Gobierno transitorio. En otros casos, ya fue imputado por legitimación de ganancias ilícitas por sus movimientos económicos sospechosos y está investigado por la desaparición de la libreta militar de Evo Morales. En el plano policial, enfrenta casos por deserción y el motín policial. En el último caso, Rojas está imputado por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Uso Indebido de Influencias. “El Ministerio Público se basó en los informes de los investigadores de los diez casos que habrían sido manipulados, quienes hacen conocer las órdenes que habrían recibido del imputado para direccionar los actos investigativos y ejecutar aprehensiones presuntamente ilegales, la denuncia de actos de manipulación de casos y acoso laboral a una funcionaria policial, la declaración informativa de un ex Fiscal al que el ex director policial habría presionado para emitir las órdenes de aprehensión sin tener indicios y sin fundamento jurídico, entre otros elementos que serán puestos a consideración de la autoridad jurisdiccional”, dijo el fiscal departamental William Alave. Aparentemente, el imputado realizaba órdenes directas a los investigadores y funcionarios policiales y el que no obedecía era cambiado de destino y separado de los procesos, agregó el fiscal del caso Johan Muñoz. El año pasado, el mismo fiscal indicó que entre los casos presuntamente manipulados por Rojas están los referidos al Tribunal Supremo Electoral, el caso Neurona, Banco Central de Bolivia, UELICN, minera San Cristóbal, Fondo Indígena y otros. La Fiscalía anunció que pedirá la detención preventiva de Rojas en el penal de San Pedro, porque no se presentó a declarar. No obstante, la defensa de Rojas en anteriores casos afirmó que el coronel está en Chile junto a su esposa, en calidad de solicitante de refugio.