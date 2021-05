Diputado denuncia que familia pagó $us 100 mil a clínica privada por 3 pacientes COVID





26/05/2021 - 12:13:18

Opinión.- El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce denunció este miércoles que una familia se vio obligada a pagar 100 mil dólares una clínica privada por la atención de tres pacientes COVID-19 que fallecieron. "Se sigue cobrando en las clínicas privadas montos exorbitantes. Hay una familia que ha fallecido hace unos días atrás, tres miembros han fallecido. Les han cobrado 100 mil dólares de tres personas que han fallecido. Esto no puede continuar, tenemos que sancionar", manifestó. Explicó que la Ley de Emergencia Sanitaria está vigente y que es obligación de las autoridades y población hacerla cumplir. Subrayó dos puntos principales de dicha ley que son el garantizar la disponibilidad de insumos médicos en todo el país y la regulación en la atención en clínicas privadas a los pacientes. CASO CAJA NACIONAL



Arce indicó que recibió un informe de la ASUS a nivel nacional que indica que la Caja Nacional de Salud (CNS) 6.400 millones de bolivianos "en caja y banco", y que la escasez de insumos médicos, equipos y personal no es un tema económico sino de mala administración "Aquí hay negligencia, inoperancia e ineficacia de esta gente que está dirigiendo este hospital tan grande, ese es el problema de fondo", señaló. "No tiene la capacidad de organizarse, planificar, prever insumos, personal , equipos, ni de modificar sus propios reglamentos. Es una burocracia impresionante en esta institución". Ratificó la información de ocho fallecidos en el hospital Obrero 2 el pasado lunes, indicando que no comprende por qué la administración de la CNS informó sobre cinco muertos en conferencia de prensa, cuando en una reunión le indicaron que fueron ocho, además de que el Diputado cuenta con los certificados de defunción de las ocho personas. Concluyó hablando sobre su desacuerdo con la cuarentena rígida que se propone por varias autoridades y representantes del área de salud por afectar severamente en la economía de varios sectores de la población. Subrayó que el punto de partida es la prevención.