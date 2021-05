Gobierno pedirá a EE.UU. la extradición de exautoridades del gobierno de Jeanine Añez





26/05/2021 - 11:55:58

ABI.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó este miércoles que solicitará la extradición de dos exautoridades del gobierno de Jeanine Áñez, Rodrigo Méndez exjefe de gabinete y mano derecha del exministro Arturo Murillo, desde Estados Unidos (EEUU). “Estamos pidiendo la extradición correspondiente, estamos enviando las notas para que estos señores vengan a rendir cuentas al pueblo boliviano. No es un pedido del Gobierno, es un pedido de todo el pueblo boliviano porque durante la pandemia, por el terror que sembraron aprovecharon de sembrar narcotráfico y corrupción en nuestro país”, dijo en conferencia de prensa. La autoridad explicó que las normas permiten iniciar el proceso en territorio boliviano, por ello dijo que se solicitará la extradición bajo dos conductos, uno por la activación del sello azul y posteriormente el sello rojo y también con el envío de una nota oficial al Gobierno norteamericano. Del Castillo aseguró que se trabajará en la recuperación de todos los recursos del Estado que fueron malversados durante el gobierno de Áñez. “Este clan mafioso del gobierno de Jeanine Áñez ya tiene un proceso legal abierto sobre este tema, ha sido abierto antes que recuperemos la democracia en nuestro país Asimismo, confirmó que la investigación será ampliada a la exsenadora y a todo el núcleo de su gobierno. En la conferencia, el Ministro de Gobierno detalló el caso contra los dos exfuncionarios que son investigados por el FBI por lavado de dinero y soborno en la compra de gases lacrimógenos y materiales no letales. La compra de esos materiales tuvo un costo de $us 5,6 millones, siendo que el precio real llegaría solo a $us 3,3 millones. Según el informe del FBI, Méndez habría recibido un primer pago por transferencia de $us 582.000 y un segundo pago de entre $us 700.000 y $us 714.000 en efectivo.