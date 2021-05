Nuevo gran jurado considera próxima etapa de investigación a Trump





26/05/2021 - 08:42:31

VOA.- Fiscales en Nueva York convocaron a un gran jurado especial para considerar pruebas en una investigación criminal sobre los tratos comerciales del expresidente Donald Trump, dijo el martes una persona familiarizada con el asunto citada por The Associated Press. Eso indica que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan se estaba moviendo hacia la búsqueda de cargos como resultado de su investigación de dos años, que incluyó una larga batalla legal para obtener los registros fiscales de Trump. La persona familiarizada con el asunto no estaba autorizada a hablar en público y lo hizo bajo condición de anonimato. La noticia fue reportada por primera vez por The Washington Post. El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., está llevando a cabo una investigación de amplio alcance sobre una variedad de asuntos, como pagos en secreto pagados a mujeres en nombre de Trump, valoraciones de propiedades y compensación de empleados. El fiscal demócrata ha estado utilizando un gran jurado de investigación a lo largo de su investigación para emitir citaciones y obtener documentos. Ese panel siguió funcionando mientras otros grandes jurados y actividades judiciales se cerraron debido a la pandemia de coronavirus. La investigación incluye un escrutinio de la relación de Trump con sus prestamistas; una donación de tierras que hizo para calificar para una deducción del impuesto sobre la renta; y cancelaciones de impuestos que su empresa reclamó sobre millones de dólares en honorarios de consultoría que pagó. Trump sostiene que la investigación es una "caza de brujas". "Esto es puramente político y una afrenta a los casi 75 millones de votantes que me apoyaron en las elecciones presidenciales, y está siendo impulsado por fiscales demócratas sumamente partidistas", dijo Trump en un comunicado. La oficina de Vance se negó a comentar.