Magistratura denunciará a la vocal que liberó a feminicida sentenciado





26/05/2021 - 07:48:18

Opinión.- El Consejo de la Magistratura anunció este martes que se adherirá a la denuncia penal presentada por la senadora Patricia Arce en contra la vocal de la Sala Penal Primera de Cochabamba, Mirtha Mabel Montaño, quien dio libertad a Omar Alejandro Ordoñez Arias, sentenciado a 30 años de presidio en 2017 por el feminicidio de la adolescente María del Carmen Carballo Reyes, por los delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato. El 7 de mayo, un Tribunal revocó la libertad de Ordoñez, miembro de la pandilla Wander Rap de Cliza, pero él ya se había dado a la fuga y continúa siendo buscado por los efectivos policiales. El representante departamental del Consejo de la Magistratura, Marcos Cabrera, acompañado de sus asesores, dio a conocer los resultados de la auditoría al proceso por el feminicidio de María del Carmen Carballo. No identificaron responsabilidad disciplinaria en la determinación asumida por la vocal Montaño. Sin embargo, establecieron que la autoridad judicial, al resolver el recurso de apelación, no consideró los protocolos para juzgar con perspectiva de género, tratados y convenios internacionales. Por ello, consideran que existen indicios de responsabilidad penal por los delitos de incumplimiento de deberes, de protección a mujeres en situación de violencia, y prevaricato. PROCESOS DISCIPLINARIOS Cabrera señaló que el Consejo de la Magistratura también iniciará procesos disciplinarios en contra de un oficial de diligencias y la Sala Penal Segunda, compuesta por los vocales. El oficial de diligencias de la Sala Penal Primera no habría notificado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia con el proveído del 23 de marzo de 2021, en el cual se admitió el recurso de apelación y se señaló audiencia para el 25 de ese mes, donde se concedió libertad a Ordoñez. Se trata de una falta disciplinaria grave. También identificaron retardación en la tramitación de la apelación restringida interpuesta por el acusado. La Comisión Técnica verificó que la Sala Penal Segunda no priorizó el sorteo y posterior resolución del recurso de apelación que debía atenderse de manera oportuna por tratarse de un delito de feminicidio “evidenciándose una demora de un año y siete meses”. “Los vocales de la Sala Penal Segunda han retardado indebidamente la tramitación de este caso (…). Se procederá con el inicio del proceso disciplinario correspondiente por la demora injustificada conforme a la Ley 025 por incumplimiento de deberes y retardación de justicia”, manifestó. Cabrera señaló que en este proceso también identificaron la inasistencia del Ministerio Público en reiteradas audiencias, entre ellas donde se dio medidas sustitutivas al feminicida sentenciado. Por ello, el Consejo de la Magistratura solicitará a la fiscal del Distrito que, a través de la unidad de Transparencia e Inspectoría, asuma las acciones pertinentes en contra de los responsables. Asimismo, advirtieron inasistencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quienes debían presentarse a las audiencias en representación de la víctima considerando que ella era menor de edad a momento de su muerte. Cabrera dijo que enviarán notas a las Alcaldías de Cercado y Toco para que asuman acciones pertinentes en contra de los funcionarios. ANTECEDENTES María del Carmen Carballo, de 16 años, fue violada y asesinada por pandilleros de Wander Rap, una de las pandillas más peligrosas de Cliza. 21 personas, entre mujeres y varones, fueron procesados; 11 eran menores de edad y cumplieron su sanción en el centro de infractores. Cinco fueron sentenciados, entre ellos Ordoñez que era el enamorado de la víctima, con la pena máxima y otros cinco fueron absueltos por falta de pruebas. Pilar Reyes, la mamá de María del Carmen, continúa peregrinando por justicia y lamenta que la decisión de una autoridad judicial haya permitido la fuga del principal autor del feminicidio de su hija. Señaló que no descansará hasta que todos los responsables del crimen cumplan su condena en prisión.