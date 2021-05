Entierros en cementerios de la metrópoli se cuadruplican





26/05/2021 - 07:36:21

Opinión.- La demanda de entierros en cementerios del Eje Metropolitano de Cochabamba se elevó y en algunos se cuadruplicó. Cochabamba atraviesa la tercera ola de coronavirus y, en estos últimos días, no solo ha registrado récords de contagios, también de fallecimientos. Estos decesos han generado mayor movimiento en cementerios. Así ocurre en Sacaba, por ejemplo, donde antes había una sepultura al día y ahora hay hasta cuatro. El encargado de ese establecimiento, Medardo Montaño, informó que por el momento hay espacio, sin embargo, dijo que es posible que necesiten más, especialmente en junio y julio, meses en los que prevé que los casos incrementen. VALLE BAJO Ocurre lo propio en Quillacollo. “Hay incremento de los entierros COVID”, aseguró la administradora del Cementerio General de ese municipio, Carmen Huacani. Explicó que, antes del tercer brote de coronavirus, los sepelios eran, en promedio, uno a la semana, ahora son cinco durante el mismo período. Solo para esta jornada de miércoles hay tres programados, por lo que Huacani prevé que con el transcurso del tiempo incrementen. Los dolientes están llevando los restos de sus difuntos cremados, debido a que en ese camposanto solo cuentan con fosas individuales. En el cementerio privado Concordia hay hasta 27 sepelios al día. Antes, solo se programaban siete. CREMACIONES La demanda de cremaciones también asciende. El crematorio de Sacaba está a tope. Tiene capacidad para cuatro cuerpos al día y esa es la cantidad que recibe. Antes del tercer brote, solo había una incineración al día. “No podemos meter más porque el tiempo y el equipo no lo permiten”, aseveró Montaño En Quillacollo aún no implementan esa estructura porque hay “observaciones”, como la provisión de gas. Huacani dijo que están agilizando ese procedimiento. Mientras que en Cercado analizan la implementación de un nuevo horno, de acuerdo con el responsable de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Aníbal Cruz.