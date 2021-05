En Tarija solo quedan dos camas de Terapia Intensiva, habrá encapsulamiento





26/05/2021 - 07:33:47

El País.- El gobernador Oscar Montes informó que las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de los hospitales de la ciudad de Tarija se encuentran prácticamente colapsados, y que solo quedan disponibles “dos camas” para pacientes con Covid-19, una sola en el Hospital Obrero y una en el San Juan de Dios. Se mantendrá el encapsulamiento para el domingo. El Gobernador atribuyó la situación a la gran cantidad de contagios que se registran en los últimos días, por la falta de cuidado de las población, y a los pacientes que llegan de las distintas provincias del departamento, como Yacuiba y Bermejo, donde en la actualidad cuentan con UTIs. cabe señalar que en Tarija hay 34 camas de Terapia Intensiva, y diez más en Bermejo y en Yacuiba respectivamente, pero las salas se deben ir habilitando progresivamente de acuerdo a la evolución. “El problema no es la falta de medicamentos, de camas o de médicos, el problema es la falta de previsión de las personas, los médicos están haciendo todos los esfuerzos para evitar que la pandemia se expanda”, mencionó en conferencia de prensa. El Gobernador exhortó a la población tarijeña a tomar los recaudos necesarios y contribuir para que la enfermedad del coronavirus no se expanda, a través del uso del barbijo, tomar distancia y evitar las actividades no esenciales. “Suspendan las fiestas, pasanacos, fiestas de cumpleaños para después", dijo. Así también, anunció que el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) definió mantener el encapsulamiento para el día domingo 30 de mayo. “Estamos en una tercera ola que es mucho mas letal, mas agresiva por lo tanto necesitamos cuidarnos”. Debido al encapsulamiento explicó que las ferias que trabajan los días domingos serán distribuidas a lo largo de la semana para evitar la aglomeración el día sábado.