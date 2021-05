7 regiones sufren por falta de oxígeno, fármacos y personal





26/05/2021 - 07:26:26

Página Siete.- Falta de oxígeno, escasez de medicamentos y poco personal asfixian a siete de los nueve departamentos del país. Algunas autoridades locales comienzan a realizar operativos para controlar la especulación de fármacos. El secretario municipal de Salud de Cochabamba, Aníbal Cruz, dijo que la situación es desesperante e indicó que no hay camas de terapia intensiva ni oxígeno. “En el Hospital del Sur existe una planta de oxígeno, pero no es suficiente porque produce 20 metros cúbicos y para los 20 pacientes internados, necesitamos 950 metros cúbicos”. Según Cruz, en el Hospital del Norte requieren 1.800 metros cúbicos de oxígeno o 300 cilindros, pero su planta sólo genera 10 metros cúbicos. “Eso nos perjudica en vez de ayudarnos”, dijo. No es el único problema. Las familias y los pacientes críticos sufren también por la escasez de medicamentos. Ante esta situación, ayer, la Alcaldía y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) realizaron operativos y encontraron una farmacia donde vendían una ampolla de Remdesivir a más de 2.000 bolivianos, cuando debería costar 1.200. La falta de oxígeno y fármacos también ocurre en Santa Cruz. Pese a que este departamento cuenta con dos plantas de oxígeno, muchas familias de pacientes positivos acuden a las puertas de estos centros para comprar botellones. De acuerdo con el director del Sedes de Santa Cruz, Erwin Viruez, el desabastecimiento de fármacos se registra a nivel nacional e internacional. La autoridad indicó que también existe especulación. “No se puede sacar beneficio a costa de la salud de los que están internados en terapia intensiva”, dijo. Aseguró que mañana se reunirá con las entidades correspondientes para sancionar a las farmacias que cometen agio y especulación. Tarija también reporta los mismos problemas. La secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, María Lourdes Vaca, indicó que la región está al borde del colapso de su capacidad y que ya no existe oxígeno. El director del Hospital Obrero de Tarija, que pertenece a la Caja Nacional Salud (CNS), Vladimir Rubín de Celis, dijo que “la provisión de este establecimiento de salud es de 180 tubos, por lo que es alta la demanda y la necesidad”. El gobernador de Tarija, Óscar Montes, indicó que “se insistirá en que Argentina se pueda abrir un poco más para tener más cupo y así contar con oxígeno de ese país y también de Chile”. Jorge Gómez, exdirector del Sedes Beni, aseguró a Página Siete que este departamento sufre por la falta de oxígeno. “Lamentablemente hay escasez de ese insumo pese a que ya contamos con un generador”, dijo. Gómez indicó que aunque hay algunos fármacos, existe mucha especulación. Ante esta situación, las autoridades realizan operativos de control. En Chuquisaca, Jhonny Camacho, exjefe de Epidemiología del Sedes, informó que la situación en esta región es complicada. “Estamos al borde del colapso en las unidades de terapia intensiva”, dijo. Indicó que este departamento cuenta con oxígeno, medicamentos y hasta pruebas Covid, “pero hace falta personal”. En La Paz también se necesita personal. En los últimos días, muchos ciudadanos acudieron a la piscina de Obrajes para acceder a una prueba Covid, pero no recibieron atención por la carencia de personal. “No han pagado, por eso es que se ha reducido personal”, explicó una de las funcionarias. Hace unos días, el alcalde de La Paz, Iván Arias, indicó que el oxígeno se estaba terminando y pedía a la población evitar contagios. En Potosí, el director del Sedes, Eloy Tirado, dijo a Página Siete que hay “preocupación porque están al borde del desabastecimiento de oxígeno”. Explicó que aunque hay una planta de este elemento, no es suficiente. “Tenemos la mitad de las camas copadas y ya estamos pataleando. Necesitamos que nos ayuden con la compra de una nueva planta”, sostuvo. En Oruro, el director del Sedes, Juan Carlos Challapa, contó a este medio que el departamento sí cuenta con oxígeno, medicamentos e insumos. “Hemos previsto y hemos comprado con anterioridad estos insumos”, sostuvo. Aseguró que realizan operativos para evitar la escasez de fármacos y prevenir el incremento de casos. En Pando, el director del Sedes, Danny Mendoza, indicó que en esta región bajaron los casos y por lo tanto cuentan con oxígeno, medicamentos y pruebas Covid. Pero, la autoridad aseguró que en dos semanas pueden volver a subir los casos, entonces las cosas se complicarían en los centros.