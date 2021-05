Nuevo código de ética en Ecuador: No podrán nombrar familiares ni colgar fotos del Presidente





25/05/2021 - 13:05:50

Infobae.- Guillermo Lasso firmó sus primeros decretos como presidente del Ecuador. En ellos deroga el reglamento de la Ley de Comunicación y permite que más de un millón de ecuatorianos vuelvan a ser sujetos de crédito en el sistema financiero. Guillermo Lasso, nuevo presidente del Ecuador, firmó los primeros decretos para la reestructuración administrativa y la designación de su gabinete ministerial. Paro también sumó otros de un nuevo Código de Ética para la función pública y la eliminación de los registros crediticios del sistema financiero nacional. El evento de firma de decretos se realizó este lunes en el Salón Amarillo (o de los Presidentes) del Palacio de Carondelet –sede del Gobierno y residencia oficial de los mandatarios ecuatorianos–, donde fueron posesionados los 24 ministros de Lasso. El código de ética para los funcionarios de la Presidencia El decreto que establece las normas de comportamiento ético gubernamental para todo el personal de la Función Ejecutiva incluye la prohibición para los familiares de los funcionarios hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad puedan ocupar cargos públicos en la administración pública central o en cualquier dependencia de la Función Ejecutiva. Esta prohibición evitaría que existan conflictos de interés. Sin embargo, si algún familiar de los actuales funcionarios con nombramiento o contrato previo puede demostrar que se ha dedicado a actividades relacionadas con el Estado con anterioridad, podrá seguir en su cargo. Otra de las prohibiciones del Código indica que no se podrá “promocionar el retrato o la imagen personal del presidente o las autoridades en las oficinas públicas”. Durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, todas las oficinas públicas tenían un retrato del expresidente. Un punto a favor de los periodistas en el Código es que los ministros y secretarios de Estado deberán “obligatoriamente atender a la prensa” y realizar ruedas de prensa, al menos una vez cada tres meses. En el Ecuador, en los últimos 14 años, los periodistas y los medios de comunicación han sufrido un discurso desfavorecedor. Además, las instituciones públicas en varias ocasiones se han negado a dar información pública a los periodistas o a ofrecer entrevistas con sus autoridades, lo que ha ocasionado múltiples denuncias en redes sociales por parte de los profesionales de la comunicación. La frase “prensa corrupta” utilizada por Rafael Correa aún se mantiene en el imaginario colectivo. Fue durante el mandato de Correa que se expidió la Ley de Comunicación, también llamada “Ley Mordaza”. Pero las agresiones contra la prensa no son exclusivas del expresidente Correa, también durante el gobierno de Lenín Moreno se registraron 793 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación. De estas, 36 corresponden a la falta de acceso de información, según los datos publicados por Fundamedios, una organización de la sociedad civil que vela por la libertad de expresión y prensa en el Ecuador. Este Código también señala que las esposas –o esposos de ser el caso– del Presidente y Vicepresidente de la República no recibirán ningún tipo de pago o compensación por sus títulos. Por ejemplo, la Primera Dama no podrá recibir ningún salario. Aunque fuera obvio, el Código estipula que los medios de transporte aéreo y terrestres del Estado solo se usarán “única y exclusivamente” para asuntos oficiales. También se regula la recepción y entrega de regalos protocolarios. Los presentes protocolares sirven como intercambio y como cortesía en los encuentros con otros jefes de Estado, autoridades o personajes destacados. Más de 1 millón de ecuatorianos podrán obtener créditos financieros de nuevo Otro de los decretos firmados por Lasso es el de eliminación de información crediticia. Este ordena que “por una sola vez y de manera definitiva, las empresas que prestan el servicio de referencias crediticias eliminarán la información negativa” de las personas que tengan deudas menores a 1.000 dólares en el sistema financiero, a 500 dólares en el sistema de cooperativas y a 100 dólares en casas comerciales. Cuando una persona adeuda algún valor crediticio, su nombre se registra en la central de riesgos del buró de créditos. Con ese registro, la persona no puede solicitar un nuevo crédito en el sistema financiero nacional. El decreto de Lasso permitirá que 1,7 millones de personas vuelvan a ser sujetos de crédito. Aunque el decreto elimina el registro por deuda, este “no presupone la pérdida del derecho de cobro por parte de los acreedores”. Lo que significa que los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y las casas comerciales podrán cobrar el valor que la persona adeude. Derogación del reglamento de la Ley de Comunicación En el 2013 se promulgó la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador (LOC). Esta ley ha sido catalogada como “Ley Mordaza” porque, según expertos y periodistas, atenta contra la libertad de expresión y de prensa. La LOC sirvió en el gobierno de Rafael Correa para sancionar a medios de comunicación y periodistas opositores al régimen. Según Fundamedios, hubo al menos 370 sanciones en contra de periodistas, caricaturistas y articulistas. “Allá por el 2013 se aprobó una ley, la ley mordaza. En las próximas horas enviaremos a la Asamblea un proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Comunicación y que se derogue la actual. Espero que la Asamblea lo tramite urgentemente”, dijo Lasso, en Carondelet. Su decreto deroga el Reglamento expedido para esa ley. Aunque en el gobierno de Lenín Moreno, la LOC fue reformada, su reglamento permaneció intacto, “manteniendo varias instituciones y reglas que atentan contra la libre expresión y prensa”, según indicó el departamento de prensa de Guillermo Lasso. El presidente Lasso indicó que, además de esta derogatoria, enviará un nuevo proyecto de Ley al Congreso Ecuatoriano para que la LOC quede sin efecto. Otros decretos Entre los decretos firmados por Lasso están el de creación de la Secretaría Técnica para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, para luchar en contra de la desnutrición infantil. Ecuador está entre los países con índices de desnutrición más altos en la región. También está el decreto para la creación de Consejería de Gobierno Ad Honorem para ejecutar las políticas públicas de vacunación contra el COVID-19. Guillermo Lasso ofreció vacunar a nueve millones de ecuatorianos en sus 100 primeros días de gobierno. El presidente, además, designó al vicepresidente Alfredo Borrero como el encargado de coordinar las políticas públicas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Planificación. Otro de los decretos dispone tres cambios en la reestructuración administrativa institucional. El primero es que la Secretaría del Deporte cambiará de nombre y será el Ministerio del Deporte. También, Planifica Ecuador –una secretaría que acompaña a la Vicepresidencia de la República– pasa a ser la Secretaría Nacional de Planificación. Además, se reformará la Secretaría General de Gabinete a la Secretaría General de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia. Todos estos cambios entraron en vigencia desde este 24 de mayo de 2021.