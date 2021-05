Salud asegura que gobiernos subnacionales recibieron recursos y medicamentos para la lucha contra el COVID-19





25/05/2021 - 07:12:17

ABI.- La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Lucía Hidalgo Ugarte, informó este lunes por la noche que los gobiernos departamentales no tienen justificativo para no abastecer a hospitales de medicamentos y oxígeno, porque el Gobierno nacional entregó recursos e insumos. La autoridad se refirió al tema luego de que existan demandas regionales ante un presunto desabastecimiento de medicamentos para enfrentar la pandemia del COVID-19. “Como Gobierno nacional, realizamos la entrega financiera de Bs 122 millones a los diferentes departamentos en el primer trimestre de esta gestión. Estos recursos económicos son precisamente para proceder con la adquisición de medicamentos, insumos, incluido el oxígeno; en este sentido, los hospitales de tercer nivel no tendrían que tropezar con ese tipo de menciones y no debería existir ausencia de medicamentos”, aseveró la autoridad gubernamental entrevista en el programa Primer Plano de Bolivia TV. Explicó que ahora, el Gobierno refuerza la atención a las regiones con la entrega de más medicamentos mediante las centrales de abastecimiento y suministros de salud (CEASS) de cada departamento. “Si bien nosotros estamos coadyuvando en esta acción de proveer los medicamentos, cada autoridad municipal y departamental tiene también la obligación de considerar el presupuesto necesario para la compra de los medicamentos y la atención del COVID-19”, dijo. Recordó que el Gobierno llevó el sábado al departamento de Santa Cruz Bs 12 millones en medicamentos para terapia intensiva, intermedia, hospitalización y la atención de los pacientes ambulatorios. “Ahora, la competencia que se asigna a (hospitales de) primer y segundo nivel está a cargo de las alcaldías y el tercer nivel, de las gobernaciones. Es así que las autoridades de las direcciones municipales de salud deben realizar todas las acciones correspondientes para fortalecer este aspecto y es, en ese sentido, que no debería faltar medicamentos”, dijo.