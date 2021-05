Demandan oxígeno en redes ante desesperación; ofrecen en Bs 2.600





25/05/2021 - 07:05:23

Opinión.- Frente a la situación de desesperación que experimentan las personas que tienen algún familiar con un cuadro complicado de COVID-19 y ante la escasez de oxígeno medicinal en el departamento, la urgencia ha trascendido a las redes sociales, más precisamente, a la plataforma de Facebook, donde los usuarios, preocupados, demandan tubo del gas a emprendimientos o personas particulares que ofrecen el producto completo. Incluso, algunas firmas arguyen que el aparato cuenta con garantías internacionales. Los tanques que más se hallan disponibles en el campo virtual son los de 6 metros cúbicos. Cuestan entre 2.600 y 2.950 bolivianos, aproximadamente. Un usuario particular ofertó, en las pasadas horas, el botellón 100% nuevo de la firma boliviana llamada Corporación Boliviana de Oxígeno (Coboxi). Ofreció detalles del tubo y garantizó que el mismo venía cargado, que contaba con un reloj comparador, un humidificador y una cánula que va directamente conectada con la boca. “Es completamente nuevo. Está sellado el oxígeno en el tanque”, dijo, sobre el producto de 6 metros cúbicos que vale 2.600. Mencionó que era la última unidad que le quedaba en su tienda, situada en el kilómetro 4 ½ de la avenida Blanco Galindo, puesto que la distribuidora tampoco disponía de más equipos. Agregó que también se comercializan los de 8 metros cúbicos, de industria argentina o chilena, y que esos cuestan aproximadamente 3.000. GyG Importaciones, por su parte, atiende en todo el país y realiza los envíos desde La Paz. La empresa manifestó que el stock disponible en la Llajta se acabó, por lo que procedió a mandar, en las últimas horas, 20 tubos solo con capacidad de 6 metros cúbicos (40 litros). El precio es de 2.950 bolivianos y la marca es Coboxi. También viene completo: cuenta con el manómetro y mascarilla o cánula nasal. Los precios han subido, según la compañía, pues se vuelve complicado realizar los envíos, considerando que en La Paz también hay escasez. Antes de que la problemática se reflejara en el país, esta empresa solía mandar unos 50 tanques de forma diaria. Ya, en las últimas jornadas, la cifra mermó considerablemente hasta oscilar entre 15 y 20 unidades. El mecanismo de adquisición requiere que el interesado se registre telefónicamente, de manera que ingrese a una lista para que posteriormente reciba el producto. La empresa le toma los datos personales y pide la ubicación de su casa para concretar la entrega. Según GyG Importaciones, los tanques cuentan con “normativa ISO y normativa internacional 75”. Otro usuario particular ofertó equipos portátiles de oxígeno con dos capacidades: uno de 2.5 metros cúbicos (en la imagen figura un precio de 2.850) y otro de 1 metros cúbicos (1.850). La entrega, según la persona que ofrece el equipo, es a domicilio dentro de 24 horas. Por otro lado, la fan page Oxígeno Medicinal Cochabamba dio cuenta de kits completos (tubo, humidificador, regulador y mascarilla) por 2.800 bolivianos. Sus publicaciones reflejaron gran interés por parte de los usuarios. SEGURIDAD Es importante que antes de adquirir cualquier elemento medicinal, constante la seriedad de la empresa que lo ofrece. Debe verificar la fan page y observar si la compañía cuenta con una página web, entre otras cosas. No efectúe pagos electrónicos anticipados. Opte por el abono a contraentrega.