Aduana ya no revisará el 100% de los equipajes, retomará controles aleatorios en Viru Viru





25/05/2021 - 07:04:02

El Deber.- Carola Cazón, gerenta general de la Aduana Nacional, informó este lunes que los controles en el aeropuerto de Viru Viru volverán a hacerse de manera aleatoria a los pasajeros, luego de haber procedido con el mantenimiento de los equipos de escaneo, algo que no hizo la anterior administración, según dijo. Esto, provocaba la inspección de equipajes del 100% de los viajeros. Cazón hizo el anuncio en una conferencia de prensa en la que se pronunció sobre la ola de denuncias que inundan las redes contra la Aduana. "En este trabajo (contra el contrabando) que estamos realizando se está afectando diferentes intereses (en aeropuertos y fronteras terrestres), por lo que esto ya no es un tema técnico, como lo hemos demostrado, sino un tema político", dijo. Especialmente se refirió sobre una reciente denuncia, un video de un ciudadano identificado como Jorge Vaca, que indicó que funcionarios de la Aduana le habrían cuestionado la propiedad de unas camisas hawaianas que traía en su maletas. Además, este señaló que la forma de actuar de la Aduana boliviana es una de las peores del mundo. Sobre este mismo caso, Violeta Antelo, administradora de la Aduana Viru Viru, explicó que Vaca ingresó al país el 17 de abril y que de acuerdo con el monitoreo de las cámaras, no se le realizó la revisión de ningún tipo de prenda de vestir. De igual manera, no fue objeto de maltrato alguno. Otro tema que tocaron las autoridades de la Aduana fue el de hacinamiento de personas. Lena Pérez, gerenta regional de la entidad, dijo que las fotos que circulan en redes sociales no pertenecen a ambientes del control aduanero, sino de otras entidades que intervienen en el ingreso de pasajeros al país como Migración o Senasag. Tanto Cazón como Pérez y Antelo, instaron a que toda persona que denuncie se identifique, para actuar de una mejor manera frente a las supuestas anormalidades. Apoyo a los productores A pesar de "la guerra sucia", Cazón dijo que la Aduana seguirá trabajando para ayudar a los productores y contribuir a la reactivación de la economía. Prueba de ello, son los comisos por valor de Bs 187 millones que ha logrado la institución en su acción contra el contrabando.