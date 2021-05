Cochabamba: No hay Remdesivir ni Atracurio; prevén arribo entre junio y julio





25/05/2021 - 06:46:13

Opinión.- Las empresas farmacéuticas de Cochabamba que comercializan medicamentos para tratar la COVID-19 no disponen, especialmente, de dos que son considerados como “elementales” para frenar la enfermedad. Se trata del Remdesivir y el Atracurio, fármacos que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan de “esenciales” para aquellos que han sido diagnosticados con el virus o se encuentran en terapia intensiva. Cinco farmacias de la Llajta han confirmado que agotaron sus stocks de Remdesivir, un antiviral perteneciente al grupo de los análogos de nucleótidos que es muy útil para acompañar el proceso evolutivo de aquellos que se contagiaron. Incluso, un estudio hecho por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México asegura que este aumenta un 68% las probabilidades de que el infectado presente mejorías. Farmacorp, Farmacias Bolivia, San Elías, Cosmos y El Descuento no venden el medicamento. Desde Farmacorp, el personal de atención al público explicó que “no cuenta con el producto solicitado y que tampoco conoce sobre la fecha de la posible llegada por parte de la compañía proveedora”. Una trabajadora confió que, incluso, una hermana de su amiga requiere Remdesivir, pues su estado de salud es delicado, por lo que han tenido que recurrir a procurarlo en las redes sociales, con la esperanza de conseguirlo en ciudades como Santa Cruz o Potosí. “No creemos que llegue hasta la primera o la segunda semana de junio”, calculó. En Farmacias Bolivia, la figura es similar. “En ninguna sucursal del departamento de Cochabamba tenemos unidades disponibles de Remdesivir”, comentó un empleado, desde la cuenta de WhatsApp de esa firma. La farmacia San Elías, situada en la calle 16 de Julio #320, esquina Sucre, tampoco guarda stock de Remdesivir ni de Atracurio, denominado así al fármaco que es colocado en el momento de la anestesia, con el objeto de facilitar la relajación muscular. Esta droga es elemental antes de las intervenciones quirúrgicas y también para la intubación. “No están llegando. No hay fecha”, señaló un vendedor. El precio del Atracurio oscila entre los 35 y los 50 bolivianos, según la marca, mientras que el Remdesivir suele costar entre los 900 y los 1.300 bolivianos, de acuerdo con la fuente de esta casa farmacéutica. Cosmos, por su parte, calcula que ambas drogas podrán volver a estar en el mercado a principios de julio. Esa es la información que maneja por parte de las importadoras. El número para tomar contacto una vez que el medicamento esté disponible es el 4257366. Farmacias El Descuento, por su lado, también confirmó que no comercializa ninguno de los dos fármacos. Complementó informando que desconoce la fecha de arribo de nuevos lotes, puesto que la empresa proveedora dijo “hasta nuevo aviso”. En esta casa farmacéutica, el Remdesivir suele venderse a 1.080 bolivianos. Esta problemática se da mientras la ciudadanía atraviesa la tercera ola de coronavirus y los contagios por día oscilan ya entre los 600 y 700. AVISO DE ESCASEZ La Asociación de Cadenas de Farmacias (ACAF) emitió una notificación, el domingo, mediante la cual dejó sentado que la escasez de medicamentos para tratar el patógeno se debe, particularmente, “a la falta de provisión por parte de los proveedores (importadores y laboratorios) hacia las farmacias”. Detalló la lista de las drogas que no están en el mercado no solo en Cochabamba, sino también en otros departamentos. Además del Remdesivir en sus distintas presentaciones y del Atracurio, el problema se extiende al Fentanilo, Fentanyl, Meropenem, Metilprednisolona, Levofloxacino, Midazolam, Piperacilina, Vancomicina, Bemsivir y Tocilizumab (Actemra). Este último también es muy buscado por la población. DESESPERACIÓN EN REDES Ante la falta de productos, la ciudadanía acude a las redes sociales para intentar dar con ellos. Usuarios particulares demandan y ofrecen, sobre todo, Remdesivir y Tocilizumab. En la página de Facebook “Bolivia cuenta conmigo, necesito plasma, oxígeno, UTI y medicamentos” las personas interactúan con la necesidad y la urgencia compartidas. Se traspasan frascos, realizan transferencias de los fármacos e incluso consultan sobre espacios en terapias intensivas. “Por favor, necesito Remdesivir con suma urgencia. Cualquier dato, o si alguien tiene, me avisa, por favor”, figuró en uno de los posts.