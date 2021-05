Iván Duque dice que el régimen de Venezuela es un foco de inestabilidad en el continente





24/05/2021 - 20:05:33

Infobae.- El nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, invitó a varios líderes políticos para un foro que estuvo centrado en el conflicto de ideologías políticas en el panorama latinoamericano, en el que participaron varios ex presidentes y líderes políticos del continente y España. El presidente Iván Duque participó por medio de un video pregrabado y en su intervención cuestionó al régimen de Venezuela, al asegurar que ese país se ha convertido en un factor de inestabilidad para toda la región. La ruptura del orden democrático en Venezuela “se ha convertido en un factor de inestabilidad para toda la región”, dijo el mandatario en un mensaje divulgado durante un foro iberoamericano derechista organizado por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) en Quito. El evento fue organizado por la FIL que preside Mario Vargas Llosa y según sus palabras, el evento tenía el propósito de “afirmar, en estos momentos difíciles por los que atraviesa la región, la necesidad de consolidar nuestras democracias mediante la defensa de la libertad, el Estado de Derecho, el respeto a propiedad privada y la convivencia pacífica”. El mandatario colombiano llamó la atención de la comunidad internacional sobre las situación de la región y afirmó que: “El deterioro de la democracia en una sola de las naciones del hemisferio tiene consecuencias en todos los órdenes para todas las demás”. “Tenemos en frente que fortalecer la democracia y hacerla una democracia participativa, abierta, deliberante, en paz, que no comulgue con ninguna expresión de violencia”, agregó el presidente Duque. En el evento participaron líderes de la oposición venezolana como Leopoldo López y María Corina Machado. “Vamos juntos en este camino por la democracia y la libertad en todo el continente americano”, afirmó López. Así mismo, hicieron parte miembros del Partido Popular español Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. El foro se desarrolló de manera presencial en Ecuador, con motivo de la elección de Guillermo Lasso, el ala de oposición al correísmo en su país y quien clausuró el evento. Afirmó que su meta será “defender la democracia en la región, la libertad y la oportunidad de convertir a las sociedades latinoamericanas en sociedades prósperas”, según informó AFP. Keiko Fujimori, la candidata a la Presidencia del Perú, e hija del expresidente indultado Alberto Fujimori, tuvo un panel principal en el que dialogó con el escritor Mario Vargas Llosa y posteriormente emitió un video pregrabado. En la invitación, el Nobel de Literatura le había expresado la importancia de ir presencialmente al evento y compartir el cóctel posterior con los líderes e intelectuales invitados, pero según dijo, el juez no le concedió el permiso para cruzar las fronteras nacionales. “Mi país, el Perú, se ha convertido en el epicentro de una nueva batalla contra el comunismo y de su nefasto discurso, una dinámica que como ustedes conocen, solo pretende enfrentar a mis compatriotas dividiéndolos entre ricos y pobres, con un afán perverso de promover una lucha de clases que les permita hacerse del poder y perpetuarse en el gobierno de una manera indefinida”, afirmó Fujimori en su mensaje grabado. “A ganar las elecciones y a hacer un buen Gobierno”, concluyó Vargas Llosa en su conversación con Fujimori. El presidente colombiano Iván Duque, participó con un mensaje pregrabado del panel de saludos especiales, en el que también estuvo Vargas Llosa. Su pronunciamiento se da en medio del Paro Nacional que afronta el país y que ya completa más de 23 días de manifestaciones ininterrumpidas del cual, desde el Gobierno y líderes políticos, se ha acusado intervención extranjera y por parte de Venezuela.