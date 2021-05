Gobernador de Chuquisaca denuncia discriminación del MAS: Siguen teniendo rencor





24/05/2021 - 19:40:04

Correo del Sur.- El gobernador Damián Condori y el presidente Luis Arce participaron el anterior viernes en la entrega del tramo Padilla-El Salto de la ruta diagonal Jaime Mendoza, el primer acto público en el que coinciden ambas autoridades. Sin embargo, Condori denunció que en el acto fue “discriminado” y “raleado” e incluso le exigieron la contraparte para el tramo El Salto-Monteagudo como un “chantaje”. “Es una falta de respeto a Chuquisaca, nos dicen que debemos cumplir con la contraparte, hace diez años no han puesto contraparte de la Gobernación. Como no somos de su línea, recién nos quieren enchufar (la contraparte) como un chantaje”, cuestionó la autoridad departamental, al cuestionar que la Gobernación debía presupuestar Bs 37,7 millones para proyectos concurrentes con el Gobierno nacional desde 2006. En el acto, tanto el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, como el presidente Arce pidieron una contraparte para el proyecto carretero al Gobernador, que no estaba en la testera, sino como parte de los invitados junto con el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Ricardo Zárate del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el alcalde de Padilla, Constancio Salazar, electo con la alianza Unidos. “Hemos sido discriminados en pleno acto, es la forma de trabajar de las autoridades del MAS, siguen teniendo rencor porque hemos sido electos”, reclamó Condori, tras participar este lunes en un acto en el hogar Sucre, en el marco de la agenda de festejos por el 25 de Mayo.