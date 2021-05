Diputados anuncian fiscalización a la CNS por denuncias de irregularidades con terrenos





24/05/2021 - 19:29:33

Página Siete.- Por denuncias sobre supuestas irregularidades cometidas en la Caja Nacional de Salud (CNS), el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció este lunes que enviarán una Petición de Informe Escrito (PIE) a la gerente de la CNS, Silvia Gallegos, para que esclarezca el tema. “Nos ha llegado una fotocopia de las irregularidades que estaría pasando en la Caja Nacional de Salud. Por ejemplo, denuncian sobreprecio en la adquisición de terrenos, arrendamientos ilegales con precios que no coinciden con la realidad, ejecución presupuestaria por debajo del uno por ciento, compras de insumos de bioseguridad con costos elevados”, explicó Mamani. En las fotocopias enviadas a Mamani, se explican varios de los puntos irregulares, como la compra de un terreno a un precio de 16.443.428 bolivianos, que excede el precio real, de acuerdo con el valor catastral, que es de: 1.924.412 bolivianos. Además se menciona el desabastecimiento de medicinas en distintos hospitales y policlínicos de la CNS de la ciudad de La Paz. También el exceso de costo en la compra de barbijos KN95 al precio de 21 bolivianos, cuando el costo real no debería superar los cinco bolivianos. “En función a la petición de informe, conoceremos la realidad de lo que pasa en la CNS. De acuerdo al resultado que tengamos, se hará un análisis para determinar las acciones que corresponde. No puede ser que a nombre de la pandemia se cometan irregularidades”, manifestó la autoridad legislativa.