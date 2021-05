Designación de exfiscal Blanco como juez genera inmediatos cuestionamientos y rechazo





24/05/2021 - 19:18:12

La designación del exfiscal de La Paz, Edwin Blanco como juez, ha generado inmediatos cuestionamiento y rechazo, considerando su participación en el caso Bebé Alexander. La pasada semana fueron retirados todos los cargos en contra del médico Jhiery Fernández debido a múltipes irregularidades que se detectaron durante el proceso, motivo por lo que la Fiscalía General anunció una investigación a todos los involucrados. “A raíz del retiro de la acusación en el caso del médico Jhiery Fernández, el Ministerio Público procedió a realizar una investigación en contra de todas las personas que tuvieron que ver con este caso. Durante el proceso de investigación se va a ampliar y tomar declaraciones a todas las personas que hayan participado en este hecho injusto, para establecer responsabilidades”, dijo el fiscal Juan Lanchipa. Senador Ajpi anuncia convocatoria a magistrados por designación de exfiscal Blanco El senador Félix Ajpi (MAS), anunció que se convocará a los magistrados del Consejo de la Magistratura para que expliquen sobre los mecanismos de designación de jueces y en particular sobre el caso del exfiscal Edwin Blanco, ahora designado juez departamental de La Paz. “Vamos a convocar a los magistrados para que digan cuál ha sido la razón, qué tipo de puntaje y cómo se califica para designar a jueces y fiscales, porque eso va a ameritar. En el legislativo yo voy a plantear una auditoría para ver de qué manera, quiénes han sido elegidos y cómo ha sido el método de elección”, adelantó. Asimismo, el senador apuntó que con esta designación las autoridades judiciales están enviando una mala señal a la población boliviana. Por su parte, su colega diputado Juanito Angulo dijo que hay muchos cuestionamientos por el trabajo que realizó Blanco como Fiscal departamental de La Paz, por lo que también anunció que se solicitará un informe. “Vamos a pedir un informe sobre cuáles han sido los parámetros para designar como juez a Blanco, habiendo observaciones, es importante siempre transparentar estos actos administrativos en este caso del Consejo de la Magistratura”, manifestó. Jhiery Fernández: ¡Cómo semejante personaje va a ser juez! “Muy indignante, ¡cómo semejante personaje!, no sé qué adjetivo más darle”. Así el médico Jhiery Fernández se pronunció después de conocer el nombramiento como juez del exfiscal Edwin Blanco, quien lo acusó de violación en el caso del bebé Alexander en una investigación que ya quedó desvirtuada por falta de pruebas. Fernández estuvo en la cárcel casi cuatro años, entre 2014 y 2018, acusado por el entonces fiscal Edwin Blanco en un proceso cuestionado. El médico fue sentenciado a 20 años de cárcel, sin embargo, recientemente la Fiscalía reevaluó la investigación y llegó a la conclusión de que no hay pruebas y que Jhiery es inocente. El médico rechazó que “esa clase de persona”, en referencia a Blanco, sea un juez. “¿Qué clase de justicia va a impartir?”, cuestionó en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL. Investigación no impide su designación Luego de que el exfiscal Edwin Blanco fue designado como juez por el Consejo de la Magistratura, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, ratificó que el mismo está investigado por las irregularidades en el proceso contra Jhiery Fernández en el caso Alexander y que su nuevo cargo no impedirá que continúe esa causa. “No hay ningún impedimento que obstaculice el proceso de investigación del Ministerio Público. Todas las personas que han participado en ese proceso del doctor Jhiery Fernández van a ser convocados por el Ministerio Público para establecer la responsabilidad de cada uno de ellos”, dijo Lanchipa al ser consultado sobre la designación de Blanco como juez. Edwin Blanco, es investigado por presuntamente ocultar pruebas en el caso de Jhiery Fernández, quien fue acusado por el delito de violación a un bebé, pese a su inocencia. Recientemente se conoció que, tras siete años del hecho, la Fiscalía anunció el retiro de la acusación.