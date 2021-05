Centa Rek denuncia que el MAS busca aprobar una ley sobre YPFB en Charagua contraria a la CPE





24/05/2021 - 18:36:15

El País.- La senadora de Creemos, Centa Rek, observó este lunes el proyecto de ley que modifica el contrato de servicios petroleros a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Charagua; por contener varias irregularidades que van en contra de la Constitución Política de Estado (CPE). “Está en contra de la Constitución, es una ley que no cumple el marco constitucional y que además genera la posibilidad de grandes pérdidas para el Estado boliviano, cosa que no se puede generar una ley en ese sentido”, declaró Rek a la ANF. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados el 14 de mayo. Se trata de la modificación al artículo 2 de la Ley 858 de 28 de noviembre de 2016 referido a la autorización de la suscripción de Contratos de Servicios Petroleros correspondiente al Área Charagua donde se incluye a “YPFB Chaco S.A.” como parte de la sociedad mixta, junto a YPFB y la empresa YPF Exploración & Producción de Hidrocarburos de Bolivia S.A., para los campos declarados comerciales. Rek manifestó que CPE dispone que sólo se pueden suscribir contratos de servicio petrolero y no así contratos de riesgo compartido. Afirmó que con esta ley, el Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende que YPFB Chaco asuma todo el riesgo en un contrato de exploración en la zona de Charagua, que además es un área reservada. Puntualizó que no está en contra de la exploración, sino que está en contra de que el Estado boliviano asuma todo el riesgo en la etapa de la exploración y en la siguiente etapa la filial de Argentina se adhiera tranquilamente sin haber tomado el riesgo en la etapa exploratoria. Explicó que como estrategia, YPF Argentina cedió el 40% del contrato petrolero del área Charagua a favor de YPFB Chaco. Manifestó que esa irregularidad ya fue cuestionada por diputados del bloque de oposición, ya que buscaría que la empresa boliviana asuma riesgos que también deberían ser asumidos por los argentinos. Uno de los motivos del “desprendimiento” argentino sería la falta de confianza en Bolivia y la situación financiera de ese país. Otra de las observaciones que realizó es que la exploración se pretende hacer en la zona de Charagua, que tiene el área de conservación más grande de Bolivia, Ñembi Guasu, con 1.204.635 hectáreas y una amplia frontera con la república del Paraguay. Manifestó que la zona es considerada de fundamental importancia no solo para el territorio de Charagua, sino para toda la ecoregión chaqueña; junto a los Parques Nacionales Kaa Iya y Otuquis, configuran un gran espacio continuo de conservación.