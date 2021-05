Merkel: Esta pandemia aún no está superada y no será la última





24/05/2021 - 10:17:00

DPA.- La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió hoy de los peligros de una nueva pandemia en un vídeo reproducido al inicio de la cumbre anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene lugar en formato virtual. Merkel hizo un llamamiento a la comunidad mundial para estar más preparados. "Esta pandemia aún no está superada, y no será la última", alertó Merkel a los 194 países miembros de la OMS. La canciller promueve un tratado internacional sobre pandemias para que los países optimicen su cooperación, con la esperanza de que ello permita una alerta más temprana y una acción más rápida para atajar una nueva pandemia mundial. "Después de la pandemia es antes de la pandemia", manifestó Merkel. "Debemos estar lo mejor preparados posible para la próxima. Esa es la señal que espero obtener de esta Cumbre Mundial de la Salud", agregó. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó a los países ricos por comprar la mayor parte de las dosis disponibles de las vacunas contra el coronavirus. Dijo que el 75 por ciento de las dosis se acumulan en solo diez países. Ghebreyesus añadió que, por tanto, en muchos otros países, millones de trabajadores sanitarios tienen que esperar para recibir tan importante vacuna. También hizo un llamamiento a esos países para que renuncien a las dosis y a todas las naciones del mundo para garantizar que al menos el 10 por ciento de la población mundial esté vacunada en septiembre y el 30 por ciento a finales de año. La Cumbre Mundial de la Salud se reúne cada año. Es el máximo órgano de decisión de la OMS, ya que, entre otras cosas, establece las prioridades de actuación y decide el presupuesto.