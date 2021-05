El bufete de Héctor Arce se adjudica defensa del Mutún





24/05/2021 - 09:00:29

Página Siete.- La empresa Alliance Abogados Asociados S.C., de la cual es socio el exministro de Justicia Héctor Arce, se adjudicó la defensa de la Empresa Siderúrgica del Mutún para un arbitraje internacional. El consorcio de abogados fue contratado por la estatal bajo la modalidad: “contratación por excepción”. Los servicios de Alliance Abogados Asociados fueron contratados para que se haga cargo de la representación de la empresa estatal ESM en el proceso que le sigue el grupo indio Jindal Steel & Power Ltd por 86 millones de dólares por el caso de un fallido desarrollo de un proyecto siderúrgico presentado ante la Corte Internacional de Arbitraje- Cámara de Comercio Internacional. El contrato El documento publicado en el Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales) fue firmado el 20 de abril por el presidente interino de la Empresa Siderúrgica del Mutún, Gustavo Choque, y el director general de Alliance Abogados Asociados S.C., Pablo Menacho, quien fue Procurador del Estado. “En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el Ing. Gustavo Choque Velásquez, presidente ejecutivo a.i. en representación del contratante, y el Dr. Pablo Menacho Diederich, en representación legal del consorcio de abogados ‘Alliance Abogados Asociados S.C.’”, detalla la cláusula vigésima primera del convenio. El contrato establece un monto de 360 mil dólares. De esta cifra, 130 mil dólares se destinarán para la presentación del memorial de contestación de la demanda, 10.000 dólares para la solicitud de prestación de documentos, 90.000 dolares para la dúplica, 125 mil dólares para la asistencia a audiencias y 5.000 dólares para el escrito posaudiencia. Según el detalle, el 10 de abril se dio curso a la resolución que instruye las contratación y el 5 de mayo se presentó la información a la Contraloría. El proceso se ampara en el Decreto Supremo 0181, del 28 de junio del 2009. En la pagína web de la contratada Alliance Abogados Asociados S.C., Héctor Arce figura como socio. La firma fue creada el 1 de agosto de la gestión pasada, cuando el exministro estaba asilado en la residencia de la Embajada de México. Consultado sobre el tema, el exministro Arce Zaconeta manifestó que Alliance Abogados Asociados se hizo cargo de la defensa del Mutún hace varios meses . No obstante, afirmó que él no está cargo de este proceso, puesto que el bufete cuenta con juristas de diferentes regiones del país. “En términos de defensa del Mutún (el bufete se hizo cargo) desde hace varios meses atrás, se fue planeando. No conozco más detalles, somos parte de una empresa donde hay muchas personas, tenemos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz”, explicó a Página Siete. Caso Mutún El proceso por el mutún se remonta a 2007, cuando la subsidiaria de Jindal Steel & Power Ltd. en Bolivia suscribió un contrato con Empresa Siderúrgica del Mutún para la explotación compartida del yacimiento del Mutún, considerado uno de los mayores depósitos de hierro del mundo. En 2010 y 2012, la ESM ejecutó las boletas de garantía del contrato por 36 millones de dólares argumentando incumplimiento por parte de la compañía india. En 2014, Jindal Steel & Power Ltd. presentó una demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI contra la Empresa Siderúrgica del Mutún, Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el Estado boliviano. Un año después, el entonces procurador general del Estado boliviano Pablo Menacho -actual director de Alliance Abogados Asociados S.C.- anunció que Bolivia ganó en esta fase jurisdiccional junto a Comibol y que el arbitraje seguía entre Jindal y la Siderúrgica del Mutún. Otros arbitrajes Cuando fungía primero como ministro de Defensa Legal del Estado (2008-2009) y después como procurador (2014-2017), Héctor Arce participó en otros arbitrajes interpuestos por empresas transnacionaes por las nacionalizaciones. Entre esos procesos figura el interpuesto contra el Estado boliviano por Panamerican Energy que terminó con el pago de 350 millones de dólares a la empresa demandante. Hace dos semanas, Héctor Arce Zaconeta fue postulado por el MAS para ser designado como el nuevo embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).