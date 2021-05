En Cochabamba hay 24 contagios por hora; y en la ciudad más del 60% tiene entre 20 y 39 años





24/05/2021 - 07:41:32

Opinión.- Cada hora se contagian con coronavirus, COVID-19, 24 personas en el departamento de Cochabamba; y en la ciudad más del 60% de pacientes que dieron positivo al virus tiene entre 20 y 39 años, de acuerdo con la información ofrecida por las autoridades de Salud. La cantidad de contagios ha ido en ascenso, sobre todo en los días recientes. Los nuevos pacientes críticos no hallan espacios en unidades de terapia intensiva, algunos medicamentos escasean, y por la cantidad de fallecidos con COVID-19, entre 14 y 20 al día, hasta el Cementerio General está colapsado, por la cantidad de cuerpos que requieren cremación. El secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Aníbal Cruz, informó que, de acuerdo a los registros, el grupo etario de 20 a 39 años es el de mayor incidencia en la curva de contagio. “Estamos hablando de más del 60% de los pacientes contagiados en ese grupo etario. ¿Qué quiere decir? Que quienes están expuestos al contagio son quienes salen de la casa a buscar el sustento diario. Este grupo etario de la población es el que está saliendo a la calle en y no está teniendo los cuidados suficientes”, dijo. Acotó que también se suma “la gente que los fines de semana, en forma indisciplinada, está yendo a fiestas y concentraciones masivas”, y que esto perjudica al control del coronavirus en la ciudad. El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Yercin Mamani, detalló que en los días anteriores se alcanzó un promedio de 562 casos diarios, “lo que significa que 24 personas cada hora dan positivo a nivel del departamento de Cochabamba”. Aunque la cifra de promedio de contagios diarios es menor a lo previsto para la anterior semana, de 760 casos, las autoridades insisten en asumir las acciones respectivas frente a la pandemia. NIÑOS CON COVID El Secretario Municipal de Salud, por otro lado, hizo referencia a los niños con COVID-19. Dijo que en días recientes se registró el promedio de 33 positivos. “Es importante que en los municipios de alto riesgo, se suspendan las clases semipresenciales, porque de otra forma no va a ser posible controlar. Aquel niño infectado con una carga viral va a la escuela, hace la carga viral de todos sus compañeros, y estos reparten a su familia. Es importante en esta etapa que las escuelas tengan también las medidas de bioseguridad suficientes y esperar que esta curva que está en ascenso llegue a aplanarse”, expresó. Por su lado, el Jefe de Epidemiología del SEDES informó que el sábado se registraron tres niños menores de cinco años contagiados con coronavirus, además de otros 11 en edad escolar. Mamani recordó que, aunque los pequeños tienen sintomatología leve, “son los potenciales contagiadores para la población adulta mayor, especialmente sus padres y los abuelitos, con quienes se encuentren”.