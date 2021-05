Rige el acuerdo entre México y Bolivia que elimina la visa de ingreso para estadía de 180 días





24/05/2021 - 07:25:18

Erbol.- La viceministra de Gestión Institucional y Consular Eva Chuquimia informó que a partir de este lunes rige el convenio piloto para que ciudadanos de México y Bolivia puedan ingresar y transitar sin la necesidad de solicitar visa a sus respectivos gobiernos. “Como bolivianos ya no tenemos que pasar por el consulado o embajada mexicana en La Paz, sino directamente presentar la reserva de un hospedaje, una declaración o una nota de parte de algún familiar y, por supuesto, una solvencia económica que le permita costear su estadía durante 180 días”, explicó en el programa "Hagamos Democracia" de la Red Erbol. Chuquimia precisó que luego de la ruptura diplomática durante el gobierno transitorio, con la llegada del presidente Luis Arce fueron repuestos los diplomáticos en ambos países. José Crespo es embajador boliviano en México y María Teresa Mercado enviada a Bolivia por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bolivia era uno de los pocos países de América Latina que exigía requisito de visa y en la misma medida México. Se conoce que otros países de la región que no requieren visado para ingresar a México son Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay y Perú. Antes el Ministro de Gobierno boliviano explicó que la supresión recíproca se vino trabajando desde 2019 pero que no pudo materializarse debido a que el gobierno de transitorio rompió relaciones diplomáticas con México.