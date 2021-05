Ola de críticas al Gobierno por no multar desacato en cuarentenas





24/05/2021 - 07:23:42

Página Siete.- El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, ordenó que la Policía no ejecute multas ni detenciones en el marco de las medidas establecidas por los gobiernos subnacionales para luchar contra la pandemia de coronavirus. La decisión desató una ola de críticas y fue calificada como “política”, “en contrarruta”, “desautorizante” y como “un despropósito”, entre otros adjetivos. “Todo tipo de medidas que estén encaminadas a estipular multas económicas o detenciones indebidas por los gobiernos subnacionales no serán de acatamiento de la entidad del orden”, señala el comunicado de Gobierno e indica que se deben aplicar planes que permitan atenuar la enfermedad “enmarcados en la reactivación económica”. En una acto público, el presidente Luis Arce enfatizó que no asumirán las mismas medidas del gobierno predecesor para combatir la pandemia de Covid-19 e indicó que estando en cuarentena rígida hubo una alta letalidad por el mal. “Hemos estado todo el año 2020, recuerden al gobierno de facto, encerrados porque era la mejor manera de prevenir la enfermedad y Bolivia ha sido de los países que ha tenido la más alta letalidad de esta enfermedad (...) Hemos cambiado absolutamente esa estrategia, porque buscamos reducir más bien la letalidad en nuestra población”, expresó Arce. La jefa de la bancada de Creemos en el Senado Centa Rek ve que un accionar político del Gobierno central que genera una “situación de anarquía”, confunde a las personas y hace desobedecer a los gobiernos subnacionales sin respetar sus competencias autonómicas. “Hacen que todo el mundo haga lo que le dé la gana para hacer creer que está colaborando en una malentendida política de no frenar la economía, cuando es todo lo contrario, las muertes que va a ocasionar el coronavirus van a generar grandes problemas a la familia, problemas económicos, porque finalmente la familia se endeuda. Es el colmo de la omisión, es una omisión con consignas ideológicas ”, manifestó. Por su parte el diputado de CC Edwin Rosas, secretario del Comité de Salud, deportes y recreación, señaló que la decisión del Gobierno central va contra los esfuerzos que hacen los gobiernos locales. Enfatiza en la necesidad de que las autoridades nacionales coordinen con los gobiernos regionales más allá de los colores políticos para enfrentar la tercera ola de pandemia. “Creo que es un despropósito por parte del gobierno y viene como a hacer flaquear todos los esfuerzos que hacen los gobiernos regionales. Estos anuncios son más políticos y este momento amerita que todos nos unamos, que unamos esfuerzos y no nos pongamos trancas o zancadillas entre autoridades”, expresó. Mientras que la Alcaldía de La Paz, en un comunicado, señaló: “Demandamos al Órgano Ejecutivo a entender y sopesar la gravedad de la situación (...) la decisión del Ministerio de Gobierno se coloca en contrarruta de lo que el país necesita en estos momentos de tanta gravedad”. En tanto el Comité Pro Santa Cruz manifestó: “Todas las medidas que se tomen en conjunto no tendrán efecto si el Gobierno nacional no acompaña las mismas (...) Es tiempo de despojarse de colores políticos y trabajar por la vida de la población. En Cochabamba, el alcalde Manfred Reyes Villa lamentó que la población no asuma conciencia sobre los contagios. “Hemos tenido que clausurar varios locales y no es que lo hacemos por malos; miren la cantidad de gente que tenemos en los hospitales”, expresó. Punto de vista Sonia Montaño,socióloga

“Abren las compuertas para que la gente incumpla” Lo más lógico, lo más básico es que la Policía cumpla con su papel de resguardar el orden y hacer cumplir las leyes y las normas. Todo lo que escuchamos de las autoridades que deben hacer cumplir la ley es una farsa y obviamente esto es claramente una forma de dejar que se lleven los problemas los opositores que están en gobiernos subnacionales. Desde la aprobación de la Constitución que reconoce las autonomías, todo lo que se ha hecho ha sido concentrar las decisiones en el Poder Ejecutivo. Aquí no tenemos nada avanzado. La norma constitucional nos habla de un derecho y una necesidad para redistribuir ingresos económicos y sobre todo para tener la capacidad de decisión. Ellos saben que si aceptaran el proceso de descentralización van a perder poder. Ahora lo que estamos viendo es que el Gobierno central está haciendo muy poco para controlar la pandemia, no quiere buscarse problemas, no van hacer cumplir la ley. Cada que ellos abren las compuertas para que la gente incumpla la ley, lo que están haciendo es atentar contra la salud y ellos van a ser los responsables de todas las consecuencias sanitarias. Debilitan a los gobiernos departamentales municipales en momentos de pandemia. En este momento la gente quiere no morirse y no quiere tener el colapso del sistema sanitario.