Cívicos y políticos ven poca voluntad y desorden en acciones del Gobierno contra el covid-19





24/05/2021 - 07:21:31

Correo del Sur.- Ante el comunicado del Ministerio de Gobierno de no sancionar a infractores que vulneren las restricciones contra el covid-19, las autoridades regionales consideran que esta acción es una muestra de que gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene la voluntad de apoyar las determinaciones que asumieron las gobernaciones y municipios. El presidente del Concejo Municipal de La Paz, Jorge Dulón, manifestó que esta determinación es un obstáculo a las acciones que están tomando los gobiernos subnacionales y advirtió que es una forma de instar al desacato de las normas. "Esta decisión se entiende como la poca voluntad por parte del Gobierno central a las medidas de restricción que definieron las gobernaciones y municipios frente al incremento alarmante de los casos de covid-19 en el país", dijo la autoridad en radio Panamericana. También se pronunció el Comité Pro Santa Cruz y cuestionó que el Gobierno “no priorice la vida y la salud de la población”. “Sin el apoyo de las fuerzas del orden, todos los esfuerzos que realicemos en unidad serán nulos. Entendemos la situación económica de la gran mayoría de nuestras familias, pero estamos en un momento crítico; nuestro sistema de salud ya está colapsado y desbordado, sin equipamiento, insumos ni recursos humanos suficientes”, señala el comunicado de la entidad cívica. Por su parte, el expresidente Jorge Quiroga criticó la “tremenda falta de coordinación y desorden total en lucha contra el coronavirus”. “Gobierno de Arce no toma decisiones, pero prohíbe a municipios y gobernaciones adoptar medidas, dejando a Bolivia en ascuas, incertidumbre y sin rumbo".