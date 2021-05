Gobierno ordena que la Policía no acate multas ni detenciones dispuestas en cuarentenas regionales





23/05/2021 - 18:33:58

ABI.- El Ministerio de Gobierno indicó este domingo, mediante un comunicado, que la Policía no ejecutará multas ni detenciones que gobiernos subnacionales dispongan durante cuarentenas regionales contra el COVID-19, porque las medidas atentan contra la reactivación económica. “Sabemos la preocupación existente en torno a la expansión de la pandemia del coronavirus; no obstante, debemos aplicar planes que nos permitan atenuar la enfermedad que estén enmarcados en la reactivación económica de todas y todos los bolivianos”, se lee en parte del comunicado. “Sin embargo, todo tipo de medidas que estén encaminadas a estipular multas económicas o detenciones indebidas por los gobiernos subnacionales no serán de acatamiento de la entidad del orden”, añade. Indicó que la Policía Boliviana despliega una multiplicidad de esfuerzos encaminados en poder combatir la pandemia del COVID-19. Hizo énfasis en que la adquisición masiva de vacunas y pruebas rápidas posibilitan a la población protegerse contra el virus y obtener un diagnóstico oportuno de la enfermedad. “Las políticas desarrolladas actualmente están siendo ejecutadas por diferentes entidades acorde a sus competencias y en ese sentido queremos dejar en claro que las y los efectivos de la Policía Boliviana trabajarán siempre velando por el bienestar de nuestro pueblo”, indica en el comunicado. Advierten que el Gobierno alienta al desacato Ante el comunicado que sacó el Gobierno de no sancionar a infractores que vulneren las restricciones contra el Covid-19, las autoridades regionales consideran que esta acción es una muestra de que gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene la voluntad de apoyar las determinaciones que asumieron las gobernaciones y municipios, publica Los Tiempos. El presidente del Concejo Municipal de La Paz, Jorge Dulón, manifestó que esta determinación es un obstáculo a las acciones que están tomando los gobiernos subnacionales y advirtió que es una forma de instar al desacato de las normas. "Esta decisión se entiende como la poca voluntad por parte del Gobierno central a las medidas de restricción que definieron las gobernaciones y municipios frente al incremento alarmante de los casos de Covid-19 en el país", dijo la autoridad en radio Panamericana. Al respecto también se pronunció el Comité Pro Santa Cruz en el que señalaron que "lamentamos profundamente que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo no priorice la vida y la salud de la población, ordenando a la Policía Nacional no acatar ni acompañar las sanciones restrictivas de los gobiernos regionales". Finalmente pidieron "despojarse" de colores políticos y trabajar por la vida de la población. Por otra parte, el expresidente Jorge Quiroga también emitió su opinión sobre el tema. A través de su cuenta de Twitter escribió: "Tremenda falta de coordinación y desorden total en lucha contra el coronavirus. Gobierno de Arce no toma decisiones, pero prohíbe a municipios y gobernaciones adoptar medidas, dejando a Bolivia en ascuas, incertidumbre y sin rumbo".