Impactantes imágenes muestran flujos de lava del volcán Nyiragongo que destruyen casa y provocan evacuación masiva





23/05/2021 - 10:42:49

RT.- En las redes sociales han aparecido fotos y videos que muestran el impacto que dejaron los flujos de lava del monte Nyiragongo, ubicado en la República Democrática del Congo, que este sábado entró en erupción y provocó pánico entre los habitantes de Goma, principal ciudad del este del país. A última hora del sábado, la lava de uno de los volcanes más activos del mundo, se acercó al aeropuerto de la localidad. Por su parte, el vulcanólogo Dario Tedesco detalló que se abrió una nueva fractura en el monte y el magma se desplazó al sur, en dirección a Goma. Mientras el resplandor rojo teñía el cielo nocturno y flujos de lava destruían viviendas, miles de residentes cargados con colchones y otras pertenencias, huyeron a pie, muchos de ellos hacia la frontera con Ruanda. El Ministerio de Gestión de Emergencias ruandés comunicó que más de 3.500 congoleños han cruzado la frontera, mientras los medios locales informaron que serían alojados en escuelas y lugares de culto, recoge Reuters. BREAKING Mr Nyiragongo in DRC is erupting - video from colleagues in DRC. Hoping people can get away pic.twitter.com/vL8hm6vjPE — Dr. Paula Kahumbu (@paulakahumbu) May 22, 2021 "Miramos al cielo y vimos el color rojo del volcán", señaló Richard Hazika Diouf, habitante de Goma. "Estamos aterrados porque acabamos de ver toda la ciudad cubierta por una luz que no es de electricidad ni de lámparas", afirmó otro residente, John Kilosho. "No sabemos qué hacer. Ni siquiera sabemos cómo comportarnos", agregó. Mientras, el primer ministro del país, Jean-Michel Sama Lukonde, convocó una reunión de emergencia en la capital, Kinsasa, donde el Gobierno activó un plan de evacuación para Goma. "Esperamos que las medidas que se han tomado esta noche permitan a la población llegar a los puntos que se les indicó en este plan", dijo el portavoz Patrick Muyaya. The situation in #Goma is worsening. The lava has reached the airport and should not stop until the lake. Massive population movements towards the north or Rwanda. Some NGOs evacuating. #Nyiragongo pic.twitter.com/G4HEjdHJFD — Tom Peyre-Costa (@Tom_Peyre_Costa) May 22, 2021 El teniente general Constant Ndima, gobernador de la provincia de Kivu del Norte, informó este domingo que al menos 5 personas murieron en un accidente de tráfico, mientras la población evacuaba la localidad, recoge el portal Actualite. Agregó que más de 5.000 personas, que huyeron el día anterior a la ciudad ruandesa de Gisenyi, están regresando a Goma. La erupción anterior del Nyiragongo en el 2002 provocó la muerte de 250 personas y dejó a 120.000 sin hogar después de que la lava cubriera casi toda la parte oriental de Goma, incluida la mitad de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Su erupción más mortífera fue en 1977, cuando murieron más de 600 personas. El Nyiragongo está considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Los observadores del volcán subrayaron que les preocupa que la actividad observada en los últimos cinco años en el Nyiragongo refleje la de los años anteriores a las erupciones de 1977 y el 2002.