Choquehuanca a los jóvenes del MAS: La revolución no es hacer más hospitales o más carreteras, es moral





23/05/2021 - 07:40:24

Erbol.- El vicepresidente David Choquehuanca reflexionó este sábado a los jóvenes militantes del MAS de Chuquisaca, asegurando que la revolución no es hacer más hospitales o más carreteras, sino “la revolución es lo que llevamos dentro y es la moral”. Choquehuanca inauguró el ampliado extraordinario de la Dirección Departamental de Juventudes en el municipio de Incahuasi, Chuquisaca, donde manifestó la importancia de guiar a los nuevos liderazgos en el país, inculcándoles mucha sabiduría para organizarse. Afirmó que la juventud necesita ser alimentada con la sabiduría de los ancestros. “Tenemos que orientar la rebeldía de nuestros jóvenes, no queremos que nuestros hijos sigan siendo sumisos, queremos que sean rebeldes con sabiduría, con causa, que sepan qué es lo que quieren y que recojan la sabiduría de sus abuelos, abuelas y que escuchen a sus padres”. Expresó que la unidad en las nuevas generaciones es importante para lograr los objetivos que se propongan. “Los jóvenes son más del 45% del padrón electoral y si ellos se unen pueden ganar cualquier elección, ¿será por eso que algunos tienen miedo a los jóvenes y no quieren nuevos liderazgos?”, preguntó. Dijo que es necesario acabar con la ideología individualista que se inculca desde los centros educativos y empezar a pensar en el bien de todos. “En la escuela nos han inculcado el individualismo, porque uno piensa en uno mismo y no en la comunidad, y al individualista lo premian. Esa ideología tiene que cambiar, tenemos que rebelarnos. Necesitamos jóvenes que sepan valorar sus raíces y que se levanten con su propia identidad”, indicó El evento contó con la presencia de todos los municipios del departamento chuquisaqueño y organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer la organización política e ideológica en la juventud.