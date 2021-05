Mercados municipales en Tarija, con puestos vacíos o abandonados





22/05/2021 - 09:29:48

El País.- Muchos mercados dependientes de la Alcaldía de Tarija cuentan con puestos vacíos, algunos son utilizados como “depósitos”. Los vendedores consideran que estos centros de abasto fueron emplazados en lugares que no tienen el flujo necesario de personas para contar con buenas ventas, por lo que algunos comerciantes prefieren vender en las calles. Puestos vacíos A la fecha, la Alcaldía de Tarija no designó a un nuevo administrador de Mercados Municipales, situación que preocupa a los dirigentes de los comerciantes. A través de visitas a diferentes mercados de la ciudad, se evidenció que muchos de ellos no están ocupados por comerciantes y son “silenciosos”. Tal es el caso del mercado Luis de Fuentes, lugar que cuenta con un mirador para observar la ciudad, pero que, según vendedores en la zona, no fue construido en un espacio “adecuado”, porque no hay el flujo necesario de personas que visiten ese lugar. “Es silencio, no va nada de gente, opté por vender pan en esta esquina porque no se vende nada allá, aquí la gente ya sabe que vengo y me buscan, pero allá no hay nada”, comentó una comerciante de pan en el barrio Senac. Otros mercados, como el Central, cuentan con alto flujo de visitas de las personas y según la intendenta Municipal, Rosa Mendoza, la infraestructura está ocupada en un 97 por ciento, situación que no ocurre con el mercado Luis de Fuente que apenas llega al 50 por ciento de ocupación. “Como es conocimiento de la población hace tres años se creó la Unidad de Mercados, la cual tiene a su dependencia el número de socios que tiene cada mercado. A la fecha los comerciantes no están saliendo a hacer vida orgánica por la pandemia, con el fin de precautelar su salud, hay personas de la tercera edad, otros tienen problemas de salud, situaciones que deben ser respaldadas con una nota dirigida a la Unidad de Mercados explicando por qué no se está haciendo vida orgánica”, explicó. Mendoza aclaró que, junto a la nueva directora de Orden y Seguridad de la Alcaldía, Blanca Peñaloza, se coordinan reuniones con los comerciantes a fin de regularizar la situación de cada una de las personas que está en los mercados y así tener información certera en cada centro de abasto. Asimismo, la intendenta Municipal aclaró que cada mercado tiene su directiva de comerciantes, por lo que se prevé que en las próximas semanas se realizará reuniones con cada dirigencia para conocer el estado ocupacional en cada mercado municipal. En el 2020, según información oficial que llegó desde la Unidad Técnica de Mercados Municipales hasta el Concejo Municipal de Tarija como respuesta a una Petición de Informe Escrito (PIE), en 13 mercados públicos, 179 puestos se encontraban completamente vacíos y sin uso.



Comerciantes buscan dirigir el Mercado Central Ante los constantes conflictos de coordinación para la administración de los mercados en la ciudad, con los responsables de la Unidad de Mercados de la Alcaldía, en el caso del Mercado Central, la dirigencia de los comerciantes propuso hacerse cargo de este centro comercial. Según el secretario del Directorio de los Comerciantes del Mercado Central, Adán Peralta, el alcalde Johnny Torres aún no designó al responsable de la Unidad de Mercados, por lo que ellos se encuentran a la espera de reunirse con el Ejecutivo Municipal para coordinar diferentes temas, entre estos, administrar este centro de abasto. “Estamos con ganas de hacerlo, así el Municipio no pierde, aunque también gana. Al parecer en la anterior gestión municipal perdía y no sabemos que se hizo con la plata”, dijo. El dirigente recalcó que a la fecha desconocen en qué se destina o dónde van los recursos que ingresan al Mercado Central, como las recaudaciones por el uso del baño, del parqueo, entre otros. Esperan que los recursos se utilicen de manera eficiente y se entable reuniones con el nuevo Ejecutivo Municipal.