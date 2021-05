Critican al Gobierno por inclusión de Bolivia en lista de la vergüenza de UN Watch: Gobierno justifica





22/05/2021 - 08:59:07

Bolivia y otros 14 países, entre ellos Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte, rechazaron la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra los genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. Desde la oposición, ven como “vergonzosa” esta posición, en tanto en el gobierno la justifican. El pasado martes, UN Watch incluyó a Bolivia en la “Lista de la vergüenza: países que votaron NO a la resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”. Las 15 naciones son: Corea del Norte, Kirguistán, Nicaragua, Zimbabue, Venezuela, Indonesia, Burundi, Bielorrusia, Eritrea, Bolivia, Rusia, China, Egipto, Cuba y Siria. Votaron a favor 115 y hubo 28 abstenciones. Desde Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), fustigan al Gobierno por no apoyar la defensa de derechos humanos y anunciaron que le pedirán un informe al Canciller, publica Los Tiempos. “El Gobierno de Luis Arce vota alineado con las dictaduras más nefastas y sangrientas del mundo en contra del derecho a la vida y a favor de que continúen los genocidios, las limpiezas étnicas y los crímenes de lesa humanidad”, criticó el diputado de CC José Ormachea Agregó que la “responsabilidad de proteger” a las poblaciones de un Estado, si se dan violaciones a los derechos humanos, es un principio de derecho internacional consuetudinario inaugurado por el exsecretario de las Naciones Unidas Kofi Annan. La senadora de Creemos, Centa Rek, fustigó la decisión señalando que es una “lástima que, por culpa de un Gobierno que no respeta derechos humanos y convenios internacionales, Bolivia tenga que estar catalogada como un país forajido”. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), espera que sea una “equivocación” que Bolivia esté en la “lista de la vergüenza” de UN Watch. Anunció que la próxima semana los legisladores del MAS analizarán el tema. “¿Quiénes son y por qué nos ponen en la lista de la vergüenza? Ustedes saben que como país nosotros siempre estamos en la búsqueda de la justicia e inclusive hemos conformado una comisión mixta, para enfrentar el tema de feminicidios y todo ese detalle”, dijo. Bolivia no apoyó resolución ya que se podría justificar intervención en Estados independientes ABI.- El presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza, explicó que el país no apoyó una resolución de la ONU ya que la misma es muy genérica, lo que podría derivar en una justificación para intervenciones en Estados independientes, lo que lesionaría su soberanía, como ocurrió en el pasado. El legislador, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, rechazó las críticas a la postura boliviana en este tema, surgidas de la ONG denominada UN Watch, la cual está vinculada a intereses estadounidenses, y amplificadas en el país por algunos medios de difusión conservadores. "Este tipo de resoluciones tan genéricas puede dar lugar a, más bien, justificar la intervención de terceros Estados sobre Estados independientes y, por tanto, lesionar la soberanía de los países. Ya lo hemos visto en el pasado", indicó. Explicó que esa resolución tiene que ver con otro tipo de asuntos, entre los cuales se encuentra la acción internacional respecto de Siria. “No nos olvidemos que Estados Unidos y sus aliados en Siria promovieron y buscaron la caída del régimen imperante. UN Watch fue una de las ONG que promocionó mucho la decisión de intervenir en Libia y de eliminar a Muamar Gadafi, independientemente de las características de ese gobierno, no se pronunció claramente sobre la defensa de los Derechos Humanos en Libia y ahora ese país vive un desastre humanitario impresionante”, detalló en radio Compañera. Mendoza ratificó el respaldo boliviano a la Carta de Naciones Unidas, a la política de protección de Derechos Humanos y a una lucha abierta, franca y firme respecto del genocidio que se realiza en algunos países.