Sedes Cochabamba prevé 1.000 casos de Covid-19 por día y pico de 3ra ola hasta junio





22/05/2021 - 08:52:59

Los Tiempos.- Cochabamba puede llegar a reportar 1.000 casos al día en el pico alto de la tercera ola de la pandemia, que se registraría a mediados de junio, según proyecciones del Servicio Departamental de Salud (Sedes). “Vemos que la notificación de casos no está disminuyendo, estamos con más de 700 todos los días, no bajamos, esperamos no llegar a las cifra de proyección de 1.000 casos por día, pero nos estamos aproximando a esa cantidad”, señaló ayer el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Rubén Castillo. Advirtió que el cambio de estación también incide en el comportamiento de la pandemia y mencionó que la población incluso está confundiendo los síntomas de Covid-19 con los del resfrío. “En este momento nuestra prioridad es contener, pero para eso necesitamos que la población se quede quieta, y eso se puede lograr con una cuarentena y aislando los casos”, remarcó. Castillo aseveró que se prevé que el pico del rebrote se dé máximo hasta mediados de junio, pero que este periodo puede variar si la población continúa sin cumplir los protocolos de bioseguridad. El jefe de Epidemiología detalló que los municipios del eje metropolitano son los que mayores números de contagios están reportando. Sin embargo, dijo que en el trópico y valle alto son las otras dos regiones que en las últimas semanas notificaron un incremento de contagios. Puntualizó que otro aspecto que llama la atención es que ahora personas jóvenes son las más propensas a contraer el virus y por ende la tasa de letalidad también aumentó en este grupo poblacional. Recomendó a las personas que presenten síntomas de tener el virus acudir a establecimientos de salud y evitar la automedicación para no tener complicaciones de salud. Hay tres puntos de diagnóstico masivo Con la finalidad de facilitar la detección oportuna de la Covid-19 ante el ascenso de casos, el Sedes amplió a tres los puestos de diagnóstico masivo con pruebas de antígeno nasal. “Los puntos estratégicos habilitados son las Costanera con cinco brigadas para la toma de muestras, la curva sur del estadio Félix Capriles con otras cinco brigadas y el campo ferial de la laguna Alalay. La gente también puede acceder a las pruebas en los centros de salud”, informó el jefe de la Unidad de Calidad y Servicios, Alfredo Mendoza. Comentó que la atención en los puestos será de 8:30 a 13:00 horas y acotó que los interesados son atendidos por orden de llegada.