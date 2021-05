Sahonero padecía de la variante brasileña y condiciones de base que acabaron con su vida





21/05/2021 - 16:38:56

Erbol.- Tras el deceso del doctor René Sahonero, secretario municipal de Salud de La Paz, el reporte médico del Hospital de Cotahuma revela que el paciente padecía de la variante brasileña del SARS-CoV-2 y que su cuadro se complicó con condiciones de base que tenía como la hipertensión y obesidad. Sahonero fue ingresado la semana pasada al nosocomio con un cuadro de neumonía por COVID-19 y una disfunción multiorgánica. Recibió atención en terapia intensiva con ventilación mecánica, antibióticos, diálisis y su situación laboratorial había mejorado, aunque no su cuadro general, informó el director del Hospital, Martín Carrasco. Falleció este viernes 21 de mayo a las 10:10 con un paro cardiorrespiratorio. El médico Carrasco señaló que se hizo un estudio de tipificación del virus y se estableció que Sahonero tenía la variante P.1., conocida como la brasileña. Indicó que la variante brasileña es más agresiva y genera una enfermedad más aguda que complica la salud en periodos cortos de tres o cuatro días, como el caso de Sahonero. Carrasco recalcó que además de la hipertensión y cuadro de obesidad que tenía el Secretario de Salud, aún acarreaba las secuelas de COVID-19 que había padecido con anterioridad. Confirmó que Sahonero había recibido ya la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, pero sólo cinco días antes de su hospitalización. Es decir que al inyectarse esa dosis, ya estaba cursando con la enfermedad. No obstante, el médico reflexionó que “las vacunas nos ayudan con la inmunidad, pero no nos hacen inmortales”. Duelo municipal La Alcaldía de La Paz, mediante resolución, determinó declarar duelo de siete días sin suspensión de actividades por motivo del fallecimiento del Secretario de Salud. También se decidió el embanderamiento con media asta y crespón negro, además de instalar una capilla ardiente.