Agropecuarios preocupados por falta de señales claras de reactivación económica





21/05/2021 - 16:14:55

El sector agropecuario nacional, reunido en Cochabamba este viernes, ha manifestado su preocupación por la falta de señales claras de reactivación económica de parte del gobierno, por lo que demanda aunar esfuerzos para evitar mayor caída de los ingresos. En un documento titulado "Declaración de Cochabamba", el sector hace notar la caída vertiginosa de la demanda interna, cuya consecuencia resulta el cierre de miles de unidades productivas a partir del inicio de la pandemia (covid-19). La falta de señales claras de reactivación económica, genera alta preocupación debido al riesgo inminente del incremento en el desempleo, mayor caída de los ingresos y deterioro de las condiciones económicas de la población Boliviana en general. Como sector que genera más de 1,6 millones de empleos directos (28% del total nacional), aporta con el 13% al PIB nacional, contribuye con un 20% al ingreso de divisas y otorga seguridad alimentaria a la población nacional, nos sentimos en la responsabilidad de manifestar que “es hora de aunar esfuerzos y trabajar por Bolivia”, dice la nota. Añaden que hoy más que nunca necesitamos unidad entre sector público de todos los niveles de gobierno y los privados, Bolivia nos necesita trabajando, todos en la misma dirección y sumando esfuerzos. Estamos poniendo nuestro aporte con la producción de alimentos, que este año posiblemente tengamos una cosecha récord en nuestra historia, sin embargo, nuestro esfuerzo no ayudará mucho a la reactivación si no trabajamos con los otros sectores. "Lo cierto es que el tiempo de unirse y avanzar entre todos para evitar una mayor crisis de nuestra economía, se está agotando y en el caso que no logremos una articulación adecuada, la factura será muy dura para nuestra población. Por ello, como sector estamos dispuestos a realizar los esfuerzos que se requieran, pero de forma coordinada con el sector público", añaden. Dicen también que es urgente aplicar medidas de reactivación económica en general como: control del contrabando, seguridad jurídica, financiamiento, apertura de mercados externos, acciones para incrementar el consumo de la producción nacional, promover la industrialización, poner en marcha la producción de urea, buscar la eficiencia en los servicios estatales para el agro y facilitar el uso de la biotecnología para la producción de insumos para el sector pecuario. Hoy es el tiempo de actuar para evitar que lleguemos a consecuencias que no cuesten demasiado tiempo y recursos para la recuperación.