El Salvador: Encuentran 14 cadáveres en la casa de un expolicía psicópata investigado por femicidios





21/05/2021 - 10:37:30

Investigadores forenses de Ministerio Público salvadoreño han localizado 14 cadáveres en la casa de un exagente de la Policía Nacional Civil (PNC), que fue destituido de la institución tras ser acusado de conducta sexual agresiva, informó el jueves el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. “En el caso de Chalchuapa, ya se han identificado, separado en las excavaciones 14 cuerpos”, dijo Villatoro en declaraciones a los periodistas después de participar en un programa de entrevistas de la televisión nacional. Se especula que en lugar habrían más de 20 cadáveres, pero las autoridades no lo han confirmado. La casa del expolicía Hugo Ernesto Osorio Chávez, situada en la colonia Las Flores de Chalchuapa, se ha vuelto el centro de atención de las autoridades y la prensa. Los especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML) siguen con las excavaciones y extracción de osamentas. Hasta el momento 14 cadáveres han sido extraídos. Una casa normal se convirtió en el cementerio personal del criminal que ahora es conocido como el “psicópata de Chalchuapa”. Cámaras de vigilancia Se reveló que el expolicía tenía cámaras de videovigilancia en su casa, se desconoce si hay material audiovisual que sea útil en las investigaciones, las autoridades no han brindado declaraciones al respecto, informa el diario El Salvador. El “psicópata de Chalchuapa” como fue llamado por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, se supone que no trabajaba sólo, hay 11 personas que han sido vinculadas a los crímenes que se cometían en esa casa. Son pocos detalles los que se conocen del imputado y los terribles crímenes que cometía, pero sólo el hecho de pensar que “hay cuerpos apilados en las fosas” sorprende a cualquiera. Ejemplo de ello es la impresión que el caso ha causado al criminalista de la Fiscalía General de la República (FGR), Israel Ticas, quien declaró que tiene 33 años de ser forense y “nunca había visto una escena así”. Descubren "cosas" de un psicópata “Los más que había visto son seis cuerpos, pero no tantas señoritas, tantas jovencitas. Fueron violadas, fueron … qué puedo decir, por los indicios que observamos ahí es una casa donde se dio muchas cosas negativas, muchas cosas de un psicópata”, declaró a El Noticiero. Ticas aseguró que se han encontrado cadáveres en diferentes tipos de descomposición como la masificación, la licuefacción, que se refiere al período que pasa cuando “algún tejido blando pasa de un estado sólido o gaseoso a un estado líquido. Se enmarca dentro del proceso de putrefacción de un cadáver cuando ya ha perdido su gigantismo por el escape de gases a través de la piel y orificios naturales”, según el sitio Crimen e Investigación. “Hay cadáveres de unos tres meses, unos de hace seis meses, otros que pueden tener un poco más, que están en sus diferentes estados de descomposición, masificación, hay en licuefacción, esqueléticos, tienen que haber más cuerpos, para abajo hay más cuerpos”, enfatizó. Ticas aseguró que la mayoría de cadáveres son de mujeres y no sólo de desaparecidas de Chalchuapa sino de otros departamentos. “Esperando recuperar la mayor cantidad de cadáveres de personas desaparecidas de este sector y de hecho, desgraciadamente hay personas de San Salvador, acá, jóvenes, señoritas que fueron contactadas a través de redes sociales”, manifestó. Por la profundidad de las fosas y la cantidad de cadáveres que se encuentran en la casa, es posible que la extracción dure más de un mes. “Vamos viendo la complejidad del caso porque es una fosa séptica de aproximadamente cuatro metros de profundidad donde se encuentran cuerpos apilados en diferentes estados de descomposición, diferentes cuerpos diacrónicos que fueron lanzados en diferentes fechas”, enfatizó el especialista. Retiran primeros cuerpos encontrados Personal del Instituto de Medicina Legal (IML) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron el levantamiento de diez cadáveres que fueron localizados en el interior de una fosa séptica de una vivienda ubicada en la colonia Las Flores de Chalchuapa y que es propiedad de Hugo Ernesto Osorio Chávez, un exagente policial que está siendo procesado por doble feminicidio, según el diario La Prensa Gráfica. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía a inicios de esta semana, en el lugar fueron encontrados seis cráneos humanos además de restos de cuatro cadáveres, la mayoría pertenecientes a mujeres. Ayer los trabajos iniciaron alrededor de las 8:00 de la mañana y cuatro horas y media después un vehículo del IML ingresó a la cochera de la vivienda para que los cadáveres fueran trasladados hacia la morgue ubicada en el Centro Judicial Doctor Ángel Góchez Castro de la cabecera departamental.

Siguen. Explicaron que una parte del trabajo de exhumación será realizado por especialistas de IML de Santa Ana, mientras que otros cadáveres podrían ser enviados hacia Medicina Legal de San Salvador donde se realizarán las pruebas de ADN. Cristina, la heroína cuyos gritos delataron al psicópata de Chalchuapa José Cruz lo tiene claro: en el caso del cementerio clandestino de Chalchuapa, si su nieta Jacquelinne Cristina no hubiese salido a la calle pidiendo auxilio minutos o segundos antes de casi ser asesinada con un tubo de hierro, es seguro que Hugo Ernesto Osorio Chávez seguiría matando gente y sepultándola en su vivienda, en la casa 11 del Callejón Estévez, de Chalchuapa. “Por el sacrificio de mi nieta, todas esas almas van a recibir sepultura”, dice el anciano de 79 años que afirma llevar una semana sin dormir nada, atormentado porque la violencia le quitó de tajo a tres de sus parientes: una hija (Mirna Cruz Lima) y dos nietos (Cristina y Alexis Palomo Lima). Desde el 8 de mayo, horas después de que fueran encontrados los cadáveres de Mirna, Cristina, Alexis y Carlos (hermano de Hugo Ernesto, principal sospechoso de múltiples homicidios y feminicidios), funcionarios del gabinete de Seguridad han manejado el discurso de que la rápida acción de la policía permitió la captura de Osorio Chávez, con el consecuente descubrimiento de fosas donde éste enterró a decenas de víctimas, según su propia confesión a policías y fiscales vinculados al caso. Sin embargo, los detalles que los mismos funcionarios han brindado acerca de que Osorio Chávez tenía más de 10 años de matar gente y enterrarla, evidencia que de no haber sido porque los vecinos escucharon a una mujer que en la calle corría gritando, pidiendo auxilio, el expolicía no hubiese sido descubierto como asesino y tampoco se habría recuperado más de una docena de cadáveres, aunque según fuentes policiales y fiscales, de manera extraoficial han dicho que Osorio Chávez ha dicho que enterró a 47. José Cruz describe a Cristina como una joven enérgica que le gustaba andar en bicicleta y que sabía mucho de defensa personal (yudo, según el anciano). Cree que esto último tal vez le permitió a su nieta poner resistencia al expolicía, y tratar de escapar de la casa en donde aparentemente ya había matado a Mirna. Los gritos de Cristina provocaron que varios vecinos hicieran llamadas a la Policía alertándola de un caso de violencia contra la mujer, aunque tres agentes policiales llegaron 70 minutos después de que el 911 recibiera las alertas, según un parte policial al que se tuvo acceso. Desafortunadamente, al parecer Osorio Chávez ya había golpeado a la joven con un tubo y por eso la habría alcanzado a pocos metros cuando ella logró salir de la vivienda. De acuerdo con José, tanto el cuerpo de Mirna como el de Cristina tenían evidencias de que habían recibido golpes en el cráneo. Que la acción de Cristina delató al expolicía Osorio Chávez como un múltiple asesino, no solo está en la mente de su abuelo. Vecinos, amigas y compañeros de trabajo de la joven también coinciden en que gracias al sacrificio que Cristina hizo, fue que las autoridades encontraron todo un cementerio clandestino en la casa del exagente policial.